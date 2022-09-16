Chilli Games: новий провайдер ігор

На ринку гемблінг-провайдерів з’явився новий гравець — Chilli Games. Провайдер сертифікований міжнародними лабораторіями та має відповідні сертифікати. Окремо проведена додаткова сертифікація для оперування на ринках Румунії та Хорватії. Діяльність в Україні буде проводитись під патронатом міжнародних сертифікатів.

У своєму портфоліо компанія має 20 сертифікованих ігор з 9-ма унікальними математичними моделями. Ігри розроблені відповідно до правил відповідальної гри та норм діючого законодавства.

Ціль провайдера — створювати продукти світового рівня та ігри преміум-класу, що успішно можуть конкурувати на міжнародному ринку. Всі ігри Chilli Games — це слоти з декількома барабанами на різну тематику, щоб кожен гравець міг знайти цікаву для себе гру. Chilli Games пропонує:

Book of Sam. Book of Life. Forest Story. Koala Sam. Cabaret Wild. Close Combat. Viruslot. Crazy Box. Aztec Warriors. Yummy Yummm. The Great Pearl Deluxe. Crazy Hot 20. Fruit Deluxe. Steam Machines. Valhalla. Mighty Sailor. Witch House. Catch a Melon. Fruit Magic. Crazy Hot.

Грати в них просто, як і в будь-який інший слот. Гравець натискає кнопку гри, і барабани починають вертикально обертатись. Щоб побудувати виграшний кластер, потрібно три або більше відповідні символи, які повинні бути з’єднані один з одним у одну із комбінацій. У випадку успіху, гравець забирає виграш. Якщо спроба невдала, ставка зараховується платою у грі за шанс на перемогу.

Використовуючи перевірені та успішні елементи ігрового процесу, Chilli Games орієнтується на прихильників безкоштовних обертань та ігор із високою волатильністю. Слоти Chilli Games мають 9 унікальних математик:

10 ліній із бонусною грою на 15 фріспінів.

20 ліній із бонусною грою на 15 фріспінів.

10 ліній з бонусною грою на 15 фріспінів та вайлд-символами, які закривають весь ріл при виграшній комбінації.

10 ліній з бонусною грою на 10 фріспінів та вибір випадкового символу, який закриватиме весь ріл при виграшній комбінації.

30 ліній з бонусною грою на 15 фріспінів та прогресивним множником на виграш.

20 ліній з однією з 7 випадковою бонусною грою:

прогресивний множник;



у бонусній грі лише високі символи;



15 фріспінів х2;



10 фріспінів х3;



респіни.

Слот 3х3 та 5 ліній.

30 ліній з бонусною грою на 15 фриспінів та респінами.

20 ліній із випадковою бонусною грою:

15 фріспінів х2;



10 фріспінів х3.

Гравці Chilli Games вже насолоджуються передовими іграми з використанням новітніх технологій та локалізованим контентом, успіх якого забезпечує якісна персоналізація та адаптація продукту. Всі ігри відповідають світовим стандартам сертифікації слотів — у них випадають випадкові числа, незалежність математичних розрахунків яких підтверджена відповідною сертифікацією.

"Ми продовжуємо розвиватися та виходити на нові ринки з найавторитетнішими операторами казино. Ми надаємо відмінний контент з найкращим досвідом для гравців у регульованому секторі онлайн-казино з привабливим математичним балансуванням та унікальною механікою промо-інструментів", — як розповіла проектна команда.

Chilli Games відома як постачальник онлайн-ігор, що постійно розвивається. Її продукти пропонують унікальний досвід iGaming, який розважає та захоплює гравців своїм контентом, призами та простотою використання. Провайдер пропонує широкий вибір різноманітних слотів на будь-який смак, зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс ігор у веб і мобільній версії, мультивалютність (для гри можна використовувати будь-які валюти), регулярні оновлення та техпідтримку.