Chilli Games: новий провайдер ігор

На ринку гемблінг-провайдерів з’явився новий гравець — Chilli Games. Провайдер сертифікований міжнародними лабораторіями та має відповідні сертифікати. Окремо проведена додаткова сертифікація для оперування на ринках Румунії та Хорватії. Діяльність в Україні буде проводитись під патронатом міжнародних сертифікатів.
У своєму портфоліо компанія має 20 сертифікованих ігор з 9-ма унікальними математичними моделями. Ігри розроблені відповідно до правил відповідальної гри та норм діючого законодавства.
Ціль провайдера — створювати продукти світового рівня та ігри преміум-класу, що успішно можуть конкурувати на міжнародному ринку. Всі ігри Chilli Games — це слоти з декількома барабанами на різну тематику, щоб кожен гравець міг знайти цікаву для себе гру. Chilli Games пропонує:
- Book of Sam.
- Book of Life.
- Forest Story.
- Koala Sam.
- Cabaret Wild.
- Close Combat.
- Viruslot.
- Crazy Box.
- Aztec Warriors.
- Yummy Yummm.
- The Great Pearl Deluxe.
- Crazy Hot 20.
- Fruit Deluxe.
- Steam Machines.
- Valhalla.
- Mighty Sailor.
- Witch House.
- Catch a Melon.
- Fruit Magic.
- Crazy Hot.
Грати в них просто, як і в будь-який інший слот. Гравець натискає кнопку гри, і барабани починають вертикально обертатись. Щоб побудувати виграшний кластер, потрібно три або більше відповідні символи, які повинні бути з’єднані один з одним у одну із комбінацій. У випадку успіху, гравець забирає виграш. Якщо спроба невдала, ставка зараховується платою у грі за шанс на перемогу.
Використовуючи перевірені та успішні елементи ігрового процесу, Chilli Games орієнтується на прихильників безкоштовних обертань та ігор із високою волатильністю. Слоти Chilli Games мають 9 унікальних математик:
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10 ліній із бонусною грою на 15 фріспінів.
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20 ліній із бонусною грою на 15 фріспінів.
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10 ліній з бонусною грою на 15 фріспінів та вайлд-символами, які закривають весь ріл при виграшній комбінації.
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10 ліній з бонусною грою на 10 фріспінів та вибір випадкового символу, який закриватиме весь ріл при виграшній комбінації.
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30 ліній з бонусною грою на 15 фріспінів та прогресивним множником на виграш.
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20 ліній з однією з 7 випадковою бонусною грою:
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прогресивний множник;
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у бонусній грі лише високі символи;
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15 фріспінів х2;
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10 фріспінів х3;
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респіни.
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Слот 3х3 та 5 ліній.
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30 ліній з бонусною грою на 15 фриспінів та респінами.
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20 ліній із випадковою бонусною грою:
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15 фріспінів х2;
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10 фріспінів х3.
Гравці Chilli Games вже насолоджуються передовими іграми з використанням новітніх технологій та локалізованим контентом, успіх якого забезпечує якісна персоналізація та адаптація продукту. Всі ігри відповідають світовим стандартам сертифікації слотів — у них випадають випадкові числа, незалежність математичних розрахунків яких підтверджена відповідною сертифікацією.
"Ми продовжуємо розвиватися та виходити на нові ринки з найавторитетнішими операторами казино. Ми надаємо відмінний контент з найкращим досвідом для гравців у регульованому секторі онлайн-казино з привабливим математичним балансуванням та унікальною механікою промо-інструментів", — як розповіла проектна команда.
Chilli Games відома як постачальник онлайн-ігор, що постійно розвивається. Її продукти пропонують унікальний досвід iGaming, який розважає та захоплює гравців своїм контентом, призами та простотою використання. Провайдер пропонує широкий вибір різноманітних слотів на будь-який смак, зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс ігор у веб і мобільній версії, мультивалютність (для гри можна використовувати будь-які валюти), регулярні оновлення та техпідтримку.