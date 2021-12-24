Букмекери України: Чи легально робити ставки на спорт

Влітку 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію грального бізнесу в Україні. Букмекерські контори, які десятки років оперували в Україні нелегально, відтепер мають можливість придбати ліцензію України, вести прозорий бізнес і сплачувати податки в бюджет.

Скільки букмекерів скористались можливістю легалізувати свою діяльність?

У 2021 році всього лише одна букмекерська контора придбала ліцензію. Решта букмекерів, разом з тим, не соромляться активно рекламувати свою діяльність і навіть заявляти про наявність у них ліцензії (здебільшого букмекери працюють за ліцензіями інших країн, котрі не дають право на роботу в Україні).

Втім, є надія на те, що більше букмекерських контор придбають ліцензію України в 2022 році. На це вказує спрощення системи оподаткування грального бізнесу і зниження вартості самої ліцензії.

Як впізнати ненадійних букмекерів?

Сайт Букмекери України проводить незалежний аналіз всіх букмекерів, доступних українським користувачам. На цьому ресурсі ви знайдете інформацію про легальний статус кожної контори, а також місце розташування штаб-квартири компанії, рік її заснування і ще багато чого іншого. Крім того, на сайті зібрані поради про те, як правильно робити ставки на спорт, як обирати букмекера, і як впізнати ненадійних букмекерів за їх сайтами.

За словами засновника сайту Букмекери України: “Ставки на спорт в Україні асоціюються з кримінальним бізнесом і ігровою залежністю. Але так не повинно бути. Моєю метою є рівняння на Англію та інші країни Європи, де ставки на спорт є культурним дозвіллям цивілізованих людей, а букмекерська діяльність підпорядковуються закону і поповнює бюджет.”