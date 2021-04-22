Найкращі ігрові автомати в Україні

До серпня минулого року, коли нарешті з’явився новий закон, який регулює азартні ігри в Інтернеті, ігрові автомати, як форма азартних ігор була повністю заборонена в Україні. Однак це стосувалося лише операторів, оскільки громадяни України не переслідувались за гру в онлайн-казино, розташованих за межами країни. У наші дні ми спостерігаємо перші ліцензії, які були надані, але справа в тому, що українські гравці все ще звикають до нових правил і що більшість із них все ще воліють грати на веб-сайтах, які працюють за межами країни.

Гарна річ у всьому цьому те, що українські гравці можуть насолоджуватися послугами численних онлайн-казино, що робить пропозицію ігрових автоматів величезною. Отже, нижче приведений список включає назви тих автоматів, що доступні в казино, і в які можуть зіграти українці, оскільки ці автомати вважаються одними з найкращих в світі.

Ігровий автомат Grim Muerto

Ця гра на 20 байтових ліній з 5 барабанами, безумовно, є одним з найкращих ігрових автоматів. Автомат розроблений Play’n GO, тому гравець може очікувати, що знайде його в пропозиції майже кожного великого онлайн-казино. В цьому слоті гравцеві може неймовірно сподобатися його атмосфера. Натхненний мексиканським Днем мертвих, автомат переносить гравця в мультиплікаційне середовище, яке супроводжується чудовими музичними темами. Гра розважальна, проста у виконанні та досить виграшна. Якщо ви захочете зіграти - вам точно сподобається той факт, що існують різні способи отримати безкоштовні обертання для гри на цьому автоматі.

Game of Thrones ігровий відеослот

Microgaming - провайдер, відомий численними ігровими автоматами, натхненними популярними фільмами, телевізійними шоу, іграми для ПК тощо. Серед них є гра, натхненна одним з найпопулярніших телевізійних шоу всіх часів, і безумовно, вона займає особливе місце. Оскільки кількість шанувальників GoT величезна, немає сумнівів, що багато хто з них також захоче зіграти в неї. Графіка чудова, і класна річ полягає в тому, що гравець може обрати собі якийсь з кланів Вестеросу перед початком гри. Ще крутіше, що кожен з цих кланів, великих будинків "Гри престолів", пропонує різні види бонусів.

Gemix слот-гра

Порівняно з більшістю інших автоматів у списку, Gemix має досить спрощений підхід до графіки. Gemix гра про дорогоцінні камені та з графікою старої школи. Замість того, щоб запропонувати вигадливе середовище, розробники Play’n Go у цьому випадку зосереджуються на геймплеї. Слот надзвичайно ігровий та викликає захоплення. Сценарій гри, не може не сподобатися гравцю, оскільки він пропонує поступовий тур по різних картах і рівнях. Крім того, RTP досить високий, майже 97%.

Ігровий слот Starburst

Ця слот-гра, розроблена NetEnt, існує вже майже десять років, і досі є однією з найкращих ігор для гравців казино. Завдяки простому плануванню, яке включає лише три ряди та п’ять барабанів, Starbust - це геніальна простота. Графіка досить проста, але не відчувається старою. Гра особливо добре працює на мобільних пристроях, де її збалансований інтерфейс блищить так само, як сапфіри, смарагди, діаманти, відображені на барабанах. Крім того, RTP досить високий і перевищує 96%. А ще гра характеризується низькою волатильністю, що означає, що гравець можете розраховувати на більш часті виграші (але все це відносно).

Гра Diamond Vortex

Diamond Vortex - ідеальний вибір для тих, хто шукає приємну сітчасту гру. Ця гра поєднує чудовий ігровий процес із спрощеною, але дуже приємною графікою. Гра відправляє гравця в галактичну атмосферу, схожу на Starburst. “Діамантовий вихор” досить винахідлива гра, оскільки існують різні способи виграти гроші. Крім того, RTP досить високий. Єдине, що не сподобається певній кількості гравців, це відносно висока волатильність.

Ігровий автомат Street Fighter

Розробники NetEnt створили слот, натхненний однією з найлегендарніших аркадних ігор усіх часів. Цього більш ніж достатньо, щоб залучити велику кількість гравців. Гра пропонує справжню графіку Street Fighter II і привносить оригінальну атмосферу в світ ігрових автоматів. Окрім графіки та середовища, цей слот також пропонує досить хороший ігровий досвід. Ця 5-колісна 5-рядна гра проста у використанні, а також пропонує багато шансів на перемогу. RTP перевищує 96%, а волатильність середньо/висока.

Гральний слот Riddle Reels

Шанувальникам Шерлока Холмса неодмінно сподобається ця гра на 3 барабани та 9 виграшних ліній. Автомат має гарний макет, натхненний відомим детективом, і крім гідної графіки, слот також пропонує отримати досить приємний досвід гри. Крім того, шанси на перемогу досить високі, враховуючи, що RTP перевищує 96%. Волатильність не надто висока, а це означає, що гравець можете розраховувати на відносно часті виграші.

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