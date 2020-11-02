Топ востребованных специальностей для дополнительного заработка в сети

Появление интернета принесло массу возможностей для пользователей как в сфере развлечений, так и в области дополнительных заработков. Причем для того, чтобы получать прибыль, вовсе не обязательно обладать дипломом – зачастую достаточно желания работать, готовности обучаться в процессе и умения общаться.

Самые простые и популярные виды деятельности

Интернет отлично помогает реализовать свои идеи и удовлетворить амбиции. Зарабатывать можно на чем угодно, главное, чтобы это нравилось и хорошо получалось. Есть желание играть в автоматы на сайте Pokermatch? Не нужно себе отказывать, ведь это такой же вид дополнительного заработка, как и любой другой. Захотелось поработать без эмоционального напряжения? Тогда вот перечень простых занятий, для которых возраст, пол, количество свободного времени не имеют значения:

Написание текстов. Сюда входит рерайт, копирайт, работа над курсовыми или дипломами, сочинение поздравлений, слоганов и прочее. Подойдет любому, у кого нет проблем с орфографией и пунктуацией. Начинать лучше, зарегистрировавшись на профильной бирже, там нет недобросовестных работодателей, за каждый выполненный заказ сразу поступает оплата. С приобретением опыта можно брать более сложные и высокооплачиваемые заказы.

Продажа товаров и услуг в сети. Можно продавать личные вещи либо стать посредником между продавцом и покупателем, помогать желающим в покупках на зарубежных площадках. Если будет хорошо получаться, можно открыть собственный интернет-магазин.

Блогинг. Нужны фантазия, трудолюбие и какое-то умение – вкусно готовить, разрабатывать комплекс практичных физических упражнений, придумывать веселые сценки. Обо всем этом и многом другом можно рассказывать в своем блоге либо вести блог для кого-то за определенную плату.

Если имеется собственный сайт, его следует использовать по максимуму. Увлекательный контент обеспечит приток аудитории и позволит зарабатывать на участии в партнерских программах.

Высокооплачиваемые онлайн профессии

Одной из самых высокооплачиваемых профессий в сети является менеджер интернет-ресурсов. Их услуги требуются владельцам интернет-магазинов и других онлайн-проектов. В обязанности менеджера входит разработка и развитие ресурса, его продвижение, привлечение посетителей и многое другое. Без специальных навыков не обойтись, поэтому подходит не всем, как и работа специалистом по интернет-маркетингу.

Еще одна профессия из этой категории – дизайнер. Можно создавать картинки, логотипы, анимации или заниматься веб-дизайном. Понадобится портфолио с реализованными проектами или готовность начинать с низкооплачиваемых заданий, пока не появится собственная подборка удачных работ для показа заказчикам.

Работать онлайн постоянно или обеспечить себе лишь дополнительный доход вполне реально. Нужно лишь научиться ставить правильные цели и быть готовым приложить усилия ради их достижения.