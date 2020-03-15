У спортсменки, яка збила на смерть вагітну дівчину, не було водійських прав

Чемпіонка України зі стрибків у висоту серед юніорів Ольга Ладига на смерть збила вагітну на пішохідному переході. Виявилося, що у ексспортсменки немає водійського посвідчення.

За інформацією видання Новини-N.

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Відразу після аварії на місце події прибули поліцейські. Патрульні попросили Ладигу пред'явити водійське посвідчення. Дівчина заявила, що прав при собі у неї немає.

Через деякий час спортсменка і зовсім зізналася, що посвідчення водія у неї немає взагалі, оскільки вона його ніколи не отримувала.

При цьому Ладига заявила, що автомобіль Mitsubishi Pajero належить не їй, а коханому.