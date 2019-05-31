Голлівудська зірка зніме фільм про Головкіна

Відомий голлівудський актор Марк Волберг став продюсером фільму про колишнього чемпіона світу в середній вазі Геннадія Головкіна.

Про це повідомляє vesti.kz.

Картина називається 40 днів. У ній буде показана підготовка GGG до бою проти Стіва Роллса.

"Як давній шанувальник боксу, я радий можливості співпрацювати з DAZN, щоб показати унікальний підхід Головкіна до бою", - сказав Волберг.

Нагадаємо, бій Головкіна проти Роллса відбудеться 8 червня. Після цього GGG сподівається отримати третій поєдинок з чемпіоном світу WBC, WBA, IBF Саулем Альваресом.

Раніше Головкін посів 7-му позицію у рейтингу найкращих боксерів світу. Першим же у рейтингу став українець Василь Ломаченко.

Джерело - vesti.kz.