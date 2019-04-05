В Аргентині заарештували батька Мессі

Батько футболіста і капітана збірної Аргентини Ліонеля Мессі, Хорхе, зіткнувся на своєму автомобілі BMW M3 з мотоциклістом.

Про це повідомляє TN.

Аварія сталася ввечері 4 квітня в аргентинському Росаріо. Батько капітана збірної Аргентини був затриманий для з'ясування всіх обставин і проходження медичного огляду.

Потерпілий був доставлений в лікарню, він отримав легкі травми.

Правоохоронні органи вивчають можливість порушення справи проти Хорхе. Він повинен пройти тест на вміст алкоголю в крові, після чого буде оцінено стан його здоров'я.

Нагадаємо, що Барселона готова залишитися без Мессі.

Раніше Мессі забив чудо-гол у ворота Вільярреала.

Джерело - TN.