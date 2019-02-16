Легендарний боєць оголосив про співробітництво з українською компанією Парі-Матч. ВІДЕО

Як повідомлялося раніше, легендарний боєць ММА Конор Мак-Грегор став амбасадором компанії Парі-Матч.

Напередодні зірковий спортсмен зробив заяву та звернувся до уболівальників.

"З радістю повідомляю вас, що розпочинаю співпрацю з Парі-Матч. Пишаюся, що є бренд-амбасадором цієї компанії в СНД і на Кіпрі. Характер Парі-Матчу пронизаний бійцівським духом. Щойно ми зустрілися, я зрозумів, що хочу поставити своє ім'я на цей бренд. Я готовий до нових викликів і готовий перемагати разом з Парі-Матч", - сказв Мак-Грегор.