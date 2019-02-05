Як в Януковича. Мейвезер показав свій автопарк. ВІДЕО

Непереможний американський боксер Флойд Мейвезер вирішив вкотре похвалитися своїми машинами.

У своєму Instagram спортсмен опублікував відео в якому показав увесь свій автопарк.

Нагадаємо, Майвезер відповів на виклик Нурмагомедова.

Також, росіянин викликав на бій Флойда Мейвезера, заявивши, що він справжній король.

Джерело - Чемпіон.