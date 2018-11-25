Світоліна потренувалася з Хеєм. ФОТО

Четверта ракетка світу Еліна Світоліна провела тренування з колишнім чемпіоном світу з боксу Девідом Хеєм.

На своїй сторінці в Instagram Еліна опублікувала фото з боксером та написала.

"Отримала кілька порад від Девіда Хея. Ніколи не зліть мене", — написала Світоліна.

Нагадаємо, поєдинок Світоліної потрапив у ТОП сенсаційних перемог сезону.

Також Світоліна виступить на турнірі в Брісбені.

Джерело - Чемпіон.