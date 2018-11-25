Світоліна потренувалася з Хеєм. ФОТО

Четверта ракетка світу Еліна Світоліна провела тренування з колишнім чемпіоном світу з боксу Девідом Хеєм.
На своїй сторінці в Instagram Еліна опублікувала фото з боксером та написала.
"Отримала кілька порад від Девіда Хея. Ніколи не зліть мене", — написала Світоліна.
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Got few tips from @mrdavidhaye this afternoon! NEVER .. never make me angry 🥊🥊🤪
Нагадаємо, поєдинок Світоліної потрапив у ТОП сенсаційних перемог сезону.
Також Світоліна виступить на турнірі в Брісбені.
Джерело - Чемпіон.