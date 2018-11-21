Дружина Морозюка розповіла, як не стати "пітомцем старого пузатєнького папочкі". ФОТО

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Ірина Морозюк

Епатажна дружина захисника Динамо Миколи Морозюка Ірина дала урок самоповаги для жінок, які знаходяться в "активному пошуку".

Пост відповідного змісту з'явився в Instagramі діви.

 
 
 
 
 
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Девушки и самоуважение. . Очень часто слышу от девушек о том, что в мире все меньше и меньше осталось настоящих мужчин , что раньше на дуэле убивали за женщин, а сейчас цветочек не подарят 😑 Но в то же время усердно работают над убыванием своей цены в общем. Привожу пример на картошке 😅 . Оксана вырастила , собрала картошку и продаёт ее за 5 грн. Тут с соседней хаты Галя сделала тоже самое и думает : " Тю, так я буду продавать за 4 грн и все клиенты будут мои !". Об этом услышала Леся и поставила цену 3 грн за кг ! . Что мы имеем в итоге ? Девушки сами обесценили свой товар ...👐🏼 . Каждая хочет жить красиво 🙌🏼 Богатого мужа , молодого , красивого и т.д. А что ты ему предложишь в замен ? Все обеспеченные мужчины априори не могут быть глупыми и пустышку они себе могут купить на вечер ..Умный мужчина , актрису видит ещё не начав разговор. . 1. Если ты судорожно ждёшь его звонка. 2. Если ты по одному зову летишь к нему на встречу. 3. Если ты свободна в любое время суток 4. Если ты подстраиваешься под график почти незнакомого тебе человека . 5. Если ты начинаешь жаловаться на своё материальное положение 6. Если при первом знакомстве сразу стаешь не курящей и не пьющей . 7. Если ты жалуешься подружаням , что он приехал к тебе на такси а не на Бентли. 8. Если ты ложишься к нему в постель с трудом вспоминая его имя, в конце концов . . Поздравляю ,мать , ты полностью потеряла своё самоуважение. И не злись на несправедливость , а злись только на себя. Но не опускай нос, если ты сильно напряжешься ,ты сможешь стать домашним питомцем старенького , пузатенького папочки и наконец то купить себе долгожданные Лабутены) . Мужчинам интересны духовно- самодостаточны девушки. С характером и четкой позицией. Которая знает чего хочет и ее нахрен не надо спасать .. . . Всегда ваша І.М 😈

Публикация от Ирина Морозюк (@irina_moroziuk)

Нагадаємо, що епатажна дружина Морозюка жорстко розкритикувала вітчизняні ЗМІ.

Раніше Ірина станцювала стриптиз.

Джерело - Чемпіон.

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