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Епатажна дружина Морозюка жорстко розкритикувала вітчизняні ЗМІ

Сьогодні 11:00 469 0
Епатажна дружина Морозюка жорстко розкритикувала вітчизняні ЗМІ

Дружина захисника Динамо Миколи Морозюка Ірина звинуватила українські ЗМІ.

На своїй сторінці в Instagram Морозюк обурюється на представників преси за те, що вони подають інформацію виключно так, як їм зручно.

Головні тези:

1. "Чому голі сідниці набирають більше лайків аніж просто красиве фото?"

2. "Маніяки, вбивці, прирродні катаклізми користуються популярністю, тому що це морок".

3. "І нарешті страх. Відверта провокація на страшну сенсацію. Думаю тут пояснювати нічого ... цікавіше читати про кінець світу ніж про дефолт в Україні".

Підсумовуючи Ірина впевнена, ща масами рухають комплекси.

"Якщо ввести в гуглі Ірина Морозюк, ви натрапите на масу різної інформації. Преса витягує слова з контексту і створює свою надуману історію.

Пояснюю!

Я завжди дивувалася коли чула що є такі "церкви" (я про НЕ православних, в які вчили нас ходити наші бабусі) а про ті, в яких тільки пояснюють Біблію. Тобто, сидить людина і розповідає як ти повинен розуміти, ту чи іншу історію з неї.

Чому це мені не зрозуміло?

Тому що, якщо взяти десятьох людей і кожному дати прочитати одну і ту ж сторінку, у 9 з 10 буде своє тлумачення! Тому що кожен за своїм сприймає інформацію. Так само і в будь-який інший літературі, яку ти прочитав. А Преса робить так, що всі бачили, то що бачать вони.

Чому статті про мене набирають десятки коментарів? Де я з круасанами або пишу про пластику? Тому, що більшість людей з величезним багажем комплексів! А я вільно розмовляю про те і про се)

Інше питання чому під статтями про мою благодійну акцію, в деяких джерелах, немає жодного комменаря?" - написала Морозюк.

 
 
 
 
 
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Думала о чем бы написать следующий пост и тут тема сама пришла 👍🏻😁 . Пресса 🙌🏼 . . Сразу предупреждаю , что все что я пишу - это личное мое мнение , мои выводы. . Секс, смерть и страх. 1. Секс - голые попы и сиси , кто с кем был замечен , кто изменяет , кто не изменяет и т.д. Люди как бы взрослые , а реагируют на обычные вещи, как дети в школе на слово «член» 🤦🏼‍♀️ Откуда ж столько детей рождается ? Если значение секс-вызывает такой ажиотаж 🤷🏼‍♀️ Почему у голой попы 1500 лайков , а у просто красивого фото 800? Да признайтесь , что несмотря на то что мы умная раса, животные инстинкты никто не отменял! 2. Смерть - авиа, автокатастрофы , торнадо , цунами , маньяки , убийци и все другие катаклизмы пользуются популярностью , потому что это все мрачно ! Взять моего ребёнка , ему намного интересней слушать историю про монстрика , который ходит ночью чем про Буратино. 3. И наконец то страх! Откровенная провокация на страшную сенсацию. Думаю тут объяснять нечего ... интересней читать про конец света чем про дефолт в Украине 🙌🏼 . Если ввести в гугле Ирина Морозюк, вы наткнётесь на массу разной информации. Пресса вытаскивает слова из контекста и создаёт свою надуманную историю. Объясняю .. я всегда удивлялась когда слышала что есть такие «церкви» ( я о не православных, в которые учили нас ходить наши бабушки ) а про те, в которых только объясняют Библию 🙆🏼‍♀️ То есть , сидит человек и рассказывает как ты должен понимать , ту или другую историю из нее.. Почему это мне не понятно? Потому что, если взять десятерых людей и каждому дать прочитать одну и ту же страницу , у 9 из 10 будет своё толкование ! Потому что каждый по своему воспринимает информацию . Так же и в любой другой литературе, которую ты прочитал . А Пресса делает так , что все видели , то что видят они. . Почему статьи про меня набирают десятки комментариев? Где я с круассанами или пишу про пластику ? Потому , что большинство людей с громадным багажем комплексов ! А я свободно говорю о том и о сем) . Другой вопрос☝🏼 почему под статьями про мою благотворительную акцию ,в некоторых источниках , нет ни одного коммента? ПРОДОЛЖЕНИЕ⬇️

Публикация от Ирина Морозюк (@irina_moroziuk)

Нагадаємо, що напередодні Морозюк на літній гумі оголосила війну логіці.

Джерело - Чемпіон.

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