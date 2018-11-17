Епатажна дружина Морозюка жорстко розкритикувала вітчизняні ЗМІ

Дружина захисника Динамо Миколи Морозюка Ірина звинуватила українські ЗМІ.

На своїй сторінці в Instagram Морозюк обурюється на представників преси за те, що вони подають інформацію виключно так, як їм зручно.

Головні тези:

1. "Чому голі сідниці набирають більше лайків аніж просто красиве фото?"

2. "Маніяки, вбивці, прирродні катаклізми користуються популярністю, тому що це морок".

3. "І нарешті страх. Відверта провокація на страшну сенсацію. Думаю тут пояснювати нічого ... цікавіше читати про кінець світу ніж про дефолт в Україні".

Підсумовуючи Ірина впевнена, ща масами рухають комплекси.

"Якщо ввести в гуглі Ірина Морозюк, ви натрапите на масу різної інформації. Преса витягує слова з контексту і створює свою надуману історію.

Пояснюю!

Я завжди дивувалася коли чула що є такі "церкви" (я про НЕ православних, в які вчили нас ходити наші бабусі) а про ті, в яких тільки пояснюють Біблію. Тобто, сидить людина і розповідає як ти повинен розуміти, ту чи іншу історію з неї.

Чому це мені не зрозуміло?

Тому що, якщо взяти десятьох людей і кожному дати прочитати одну і ту ж сторінку, у 9 з 10 буде своє тлумачення! Тому що кожен за своїм сприймає інформацію. Так само і в будь-який інший літературі, яку ти прочитав. А Преса робить так, що всі бачили, то що бачать вони.

Чому статті про мене набирають десятки коментарів? Де я з круасанами або пишу про пластику? Тому, що більшість людей з величезним багажем комплексів! А я вільно розмовляю про те і про се)

Інше питання чому під статтями про мою благодійну акцію, в деяких джерелах, немає жодного комменаря?" - написала Морозюк.