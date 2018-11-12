У Львові побудують Палац спорту

У Львові оголосили міжнародний тендер на будівництво Палацу ігрових видів спорту на Сихові за понад 960 млн грн.

Про це повідомляє zaxid.net.

Згідно з тендерною документацією, збудувати спорткомплекс на Сихові мають до 1 грудня 2023 року. Загальну вартість проекту оцінили у 961,7 млн грн. Аукціон розпочнеться 15 січня 2019 року. При цьому мінімальний крок пониження ціни для учасників тендеру складатиме 0,5% від оголошеної вартості проекту, а це понад 4,8 млн грн.

У майбутньому приміщенні має бути кафе, підйомник на лижний спуск, який буде на даху, телескопічні трибуни на майже 3 тис. місць, скалодром площею 500 м2, кілька ліфтів.

До слова, ФФУ готує заявку на проведення матчу за Суперкубок УЄФА-2021, який може пройти на ОСК Металіст у Харкові.

Джерело - zaxid.net.