Жінка гравця Динамо похизувалася формами та розповіла про збільшення грудей. ФОТО

Жінка захисника Динамо Миколи Морозюка Ірина продовжує радувати чоловічу публіку своїми формами.

На цей раз красуня не зубула розповісти дівчатам про свій перший досвід збільшення грудей.

Нагадаємо, що жінка Грізманна оригінально зізналася, хто в них народиться.

Раніше жінка російського футболіста-дебошира подала на розлучення.

Джерело - Чемпіон.