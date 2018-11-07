Жінка гравця Динамо похизувалася формами та розповіла про збільшення грудей. ФОТО

Жінка захисника Динамо Миколи Морозюка Ірина продовжує радувати чоловічу публіку своїми формами.
На цей раз красуня не зубула розповісти дівчатам про свій перший досвід збільшення грудей.
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Первое увеличение груди. Мой опыт. . . Итак,я не буду расписывать ненужную информацию о всех деталях пластики , которой много на просторах интернета. Пишу исключительно о себе. . . Первое протезирование я делала в возрасте 24 лет. В 2013 году. Во Львове. Доктор Резник Андрей Богданович. Крутой специалист, с большим опытом работы. . . Операция прошла замечательно, за исключением того, что немного неприятно отходила от наркоза . Помню как легла на операционный стол и у меня началась жуткая паника . Меня начало колошматить, зуб на зуб не попадал. И мне анастезиолог сказал : " Ир, давай заканчивай паниковать , потому что как заходишь в наркоз , так и будешь выходить ". Реально так и было! Я проснулась , когда мне одевали компрессионное белье , по дороге в палату я всех слышала , но ни хрена не видела 😬 трусило конечно очень( ну по крайней мере , мне так казалось ) Ощущения не из приятных 🤢 Но это все в голове ... такая реакция моего организма на страх. Дальше все было круто )) Температуры не было как у большинства и боли особой не помню. 4 дня в стационаре с дренажами ☝🏼 Чтобы выводить лишнюю жидкость. Единственное неудобство -это спать на спине 😬 А я люблю наоборот))) Под грудью в складке еле заметный , тоненький как ниточка шрамик ) Через 2 месяца я уже светила сосочками))😜 . . . Тогда мне поставили объём 260 мл , круглой формы . Думаю размер в итоге получился чуть больше второго.Бренд имплантантов не помню🤷🏼♀️. . . Внимание❗️Самый задаваемый вопрос: Я забеременела и родила в возрасте 26 лет. Молока у меня было много и без проблем кормила грудью !) И да, ребёнок не пил молоко с силиконом 🤦🏼♀️ Вы можете об этом прочитать просто везде ! Единственное , что запрещено 🚫-это пользование молокоотсосом! Больно и растягивается своя грудь! . . Месяц назад я сделала репротезирование и септоринопластику. Второй раз был совсем другой ☝🏼. . . Если вам был полезен мой пост , ставьте лайк. Если вы хотите узнать о повторной пластике и других - пишите комментарии. . Всегда ваша І.М. 😈
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Джерело - Чемпіон.