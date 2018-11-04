Дурний тренд або нова зачіска Балотеллі. ФОТО

Маріо Балотеллі завжди виділявся своєю епатажністю, однак нова зачіска італійця здивувала багатьох фанатів.

Маріо зробив ірокез, який заплетений безліччю маленькими косичками. Останнім часом такі образи створюють американські зірки, які намагаються виділитися з-поміж інших.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 💭🙏🏾♥️😊😊 #alwasythinkpositive Публикация от Mario Balotelli🇮🇹🗿👨‍👧‍👦 (@mb459) 2 Ноя 2018 в 7:34 PDT

Нагадаємо, Балотеллі важить близько 100 кілограмів та не потрапив у заявку Ніцци.

Також, Балотеллі зробив відверту расистську заяву щодо самого себе.

Джерело - Чемпіон.