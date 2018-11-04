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Динамо претендує на Маліновського

Сьогодні 10:45 1710 2
Козлова вийшла у фінал турніру в Торонто
Вчора 22:30 681
Рекорд навіки. Легендарному українському стрілку - 51!
Вчора 21:20 1171 1
Шахтар переграв Динамо в найпринциповішому українському дербі
Вчора 19:10 1185
Шахтар - Динамо: 2:1. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО
Вчора 18:55 13645
Дивитися онлайн Шахтар - Динамо: пряма трансляція 3.10.2018
Вчора 16:32 9116
Степаненко все ж вийде у складі Шахтаря
Вчора 16:00 625
Шахтар - Динамо: Фонсека vs Хацкевич. ВІДЕО
Вчора 15:27 1174
Леганес — Атлетіко: пряма онлайн-трансляція
Вчора 13:56 342
Лунін залишився в запасі на матч з Атлетіком
Вчора 13:10 378
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Дурний тренд або нова зачіска Балотеллі. ФОТО

Сьогодні 11:07 487 0
Дурний тренд або нова зачіска Балотеллі. ФОТО

Маріо Балотеллі завжди виділявся своєю епатажністю, однак нова зачіска італійця здивувала багатьох фанатів.

Маріо зробив ірокез, який заплетений безліччю маленькими косичками. Останнім часом такі образи створюють американські зірки, які намагаються виділитися з-поміж інших.

 
 
 
 
 
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LAST OF MOHICANS... thoughts 💭? @iam_nikky #shelly amazing job guys💪🏾😍

Публикация от Mario Balotelli🇮🇹🗿👨‍👧‍👦 (@mb459)

 
 
 
 
 
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💭🙏🏾♥️😊😊 #alwasythinkpositive

Публикация от Mario Balotelli🇮🇹🗿👨‍👧‍👦 (@mb459)

Нагадаємо, Балотеллі важить близько 100 кілограмів та не потрапив у заявку Ніцци.

Також, Балотеллі зробив відверту расистську заяву щодо самого себе.

Джерело - Чемпіон.

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