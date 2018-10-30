На футболках Лаціо з'явилися вболівальники клубу. ВІДЕО

Лаціо зіграв у спеціальній формі, на номерах були зображені вболівальники клубу.

У жовтні Лаціо запустив акцію На полі разом із командою, вболівальники відправляли свої фотографії в клуб. Фото переможців потрапили на номери команди.

🤩 Speciali numeri di maglia per #LazioInter



🔢 Questa sera, sulle spalle dei giocatori ci saranno i volti dei tifosi biancocelesti! pic.twitter.com/mbQpGCRMtl — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 29 октября 2018 г.

Нагадаємо, що Барселона гратиме у формі в хорватському стилі.

Раніше П'ятов зіграв ювілейний матч за Шахтар в особливій формі

Джерело - Чемпіон.