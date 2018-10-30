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На футболках Лаціо з'явилися вболівальники клубу. ВІДЕО

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На футболках Лаціо з'явилися вболівальники клубу. ВІДЕО

Лаціо зіграв у спеціальній формі, на номерах були зображені вболівальники клубу.

У жовтні Лаціо запустив акцію На полі разом із командою, вболівальники відправляли свої фотографії в клуб. Фото переможців потрапили на номери команди.

Нагадаємо, що Барселона гратиме у формі в хорватському стилі.

Раніше П'ятов зіграв ювілейний матч за Шахтар в особливій формі

Джерело - Чемпіон.

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