На футболках Лаціо з'явилися вболівальники клубу. ВІДЕО

Лаціо зіграв у спеціальній формі, на номерах були зображені вболівальники клубу.
У жовтні Лаціо запустив акцію На полі разом із командою, вболівальники відправляли свої фотографії в клуб. Фото переможців потрапили на номери команди.
🤩 Speciali numeri di maglia per #LazioInter— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 29 октября 2018 г.
🔢 Questa sera, sulle spalle dei giocatori ci saranno i volti dei tifosi biancocelesti! pic.twitter.com/mbQpGCRMtl
#LazioInter 👉🚪— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 29 октября 2018 г.
Entriamo nello spogliatoio dei biancocelesti pic.twitter.com/Zxd67eoDT6
Нагадаємо, що Барселона гратиме у формі в хорватському стилі.
Раніше П'ятов зіграв ювілейний матч за Шахтар в особливій формі
Джерело - Чемпіон.