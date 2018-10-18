Усик "посягнув" на президентство Вакарчука. ВІДЕО

Український боксер Олександр Усик, який є абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі, розпочав підготовку до бою з британцем Тоні Белью.

Український телеведучий Володимир Кобельков на своїй сторінці у Facebook показав, що незважаючи на важливість та статусність майбутнього поєдинку, у Олександра гарний настрій та прекрасна атмосфера в команді.

"Ну що, Вакарчук ще йде в президенти?", - описав перформанс Усика Кобельков.

Нагадаємо, що колишній суперник Усика пророкує перемогу українця над Белью.

Крім того, повідомлялося, що Усик готується до бою з Белью під водою.

Джерело - Чемпіон.