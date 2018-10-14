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Екс-футболіст ПСЖ став мером африканського міста

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Екс-футболіст ПСЖ став мером африканського міста

Колишнього гравця французького ПСЖ Бонавентюра Калу обрали мером міста у Кщт д’Івуарі. 

Про це повідомляє L’Equipe. 

Калу, який грав за ПСЖ з 2005-го по 2007-й рік, став мером івуарійського міста Ваву.

Бонавантюр виступав у складі парижан два сезони, зіграв 55 матчів та забив 11 голів. 

Форвард разом з парижанами став дворазовим володарем Кубка Франції. Також він грав за Фейєноорд, з яким виграв Кубок УЄФА та став чемпіоном Нідерландів. 

Нагадаємо, ПСЖ підозрюють у договірному матчі з Цервеною Звездою у Лізі чемпіонів

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Джерело - L’Equipe.

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