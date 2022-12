Скалоні - третій тренер в історії, який виграв ЧС та Кубок Америки

Збірна Аргентини на чолі з головним тренером Ліонелем Скалоні стала чемпіоном світу-2022.

Про це повідомляє OptaJoe

44-річний аргентинець став лише третім коучем, який привів свою команду до перемоги на чемпіонаті світу та в Кубку Америки (2021).

Раніше це вдавалося лише тренерам збірної Бразилії - Маріо Загалло (чемпіонат світу-1970 та Кубок Америки-1997) та Карлосу Альберто Паррейрі (чемпіонат світу-1994 та Кубок Америки-2004).

