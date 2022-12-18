Мессі став рекордсменом за кількістю зіграних хвилин на ЧС

Джерело - Чемпіон.

Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі обійшов італійського захисника Паоло Мальдіні та став рекордсменом за кількістю зіграних хвилин на чемпіонатах світу.

Про це повідомляє Squawka.

Аргентинець вийшов у старті у фінальному матчі Мундіалю проти Франції і зумів відзначитись голом з пенальті.

Водночас на рахунку Мальдіні 2216 зіграних хвилин у матчах світових першостей. Показник Ліонеля перед деуллю з "трикольоровими" становив 2194 хвилини – як наслідок, він провів на полі весь матч.