Мессі став рекордсменом за кількістю зіграних хвилин на ЧС

Джерело - Чемпіон.
Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі обійшов італійського захисника Паоло Мальдіні та став рекордсменом за кількістю зіграних хвилин на чемпіонатах світу.
Про це повідомляє Squawka.
Аргентинець вийшов у старті у фінальному матчі Мундіалю проти Франції і зумів відзначитись голом з пенальті.
Водночас на рахунку Мальдіні 2216 зіграних хвилин у матчах світових першостей. Показник Ліонеля перед деуллю з "трикольоровими" становив 2194 хвилини – як наслідок, він провів на полі весь матч.
Lionel Messi has now played more minutes at the World Cup than any other man in the tournament's history, overtaking Paolo Maldini.— Squawka (@Squawka) December 18, 2022
Records on records on records.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/xoBp4l5d2J