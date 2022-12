Мессі став рекордсменом за кількістю зіграних хвилин на ЧС

Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі обійшов італійського захисника Паоло Мальдіні та став рекордсменом за кількістю зіграних хвилин на чемпіонатах світу.

Про це повідомляє Squawka.

Аргентинець вийшов у старті у фінальному матчі Мундіалю проти Франції і зумів відзначитись голом з пенальті.

Водночас на рахунку Мальдіні 2216 зіграних хвилин у матчах світових першостей. Показник Ліонеля перед деуллю з "трикольоровими" становив 2194 хвилини – як наслідок, він провів на полі весь матч.

