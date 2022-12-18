Головне
Аргентина - Франція: анонс і прогноз фіналу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 07:32 3552
Вісім фіналів на двох: шостий для Аргентини, четвертий - для Франції
Сьогодні 10:12 64
Шимон Марциняк - головний арбітр фіналу ЧС-2022: двічі судив матчі Шахтаря в півфіналах єврокубків
Сьогодні 09:24 619
Аргентина - Франція: онлайн-трансляція фіналу ЧС-2022
Сьогодні 08:44 1974
Костюк виграла парний турнір WTA 125 у Франції
Сьогодні 08:11 320
Фінал. Аргентина - Франція: головні інтриги та рекорди
Сьогодні 02:09 657
Збірна України U-20 програла Японії у вирішальному матчі ЧС
Вчора 23:42 418
Калініна виграла перший турнір WTA в кар'єрі
Вчора 22:55 414 1
Збірна Хорватії переграла Марокко та стала бронзовою призеркою ЧС-2022
Вчора 18:57 616
Хорватія - Марокко 2:1. Як це було
Вчора 18:54 4347
Прямі трансляції

Шимон Марциняк - головний арбітр фіналу ЧС-2022: двічі судив матчі Шахтаря в півфіналах єврокубків

Сьогодні 09:24 619 0
Шимон Марциняк - головний арбітр фіналу ЧС-2022: двічі судив матчі Шахтаря в півфіналах єврокубків

Джерело - Чемпіон.

18 грудня на Міжнародному стадіоні Лусаїль відбудеться фінал чемпіонату світу з футболу 2022 року. Головним арбітром матчу призначено польського арбітра Шимона Марциняка, який вперше обслуговуватиме фінал великого турніру.

Профайл

Випускник 3-ї СШ ім. Марії Домбровської в Плоцьку. Закінчив педагогічну студію в коледжі медичної освіти та соціальних наук у Лодзі.

Спортом почав займатися в дитинстві з велоспорту. У 15-річному віці він кинув цю дисципліну на користь футболу. Як футболіст грав на позиції захисника. Був гравцем юнацької команди Вісла Плоцьк, з якою посів 4 місце в чемпіонаті Польщі серед юніорів. Також на короткий час виступав у Німеччині, у четвертій лізі VfB Annaberg-Buchholz. Грав у нижчих лігах Польщі.

Кар'єра арбітра

41-річний уродженець Плоцька працює на матчах найвищого рівня з 2000 року. У 2011 році отримав статус арбітра ФІФА. На матчах єврокубків почав працювати в 2012 році. У тому ж році дебютував на арбітражі національних збірних. У 2015 році отримав еліт статус від УЄФА.

Судив матчі Євро-2016 (3) та чемпіонату світу-2018 (2). У 2018 році був головним арбітром гри за Суперкубок УЄФА між Реалом і Атлетіко.

Фінальну гру великого турніру обслуговуватиме вперше. До цього один раз судив півфінал ЛЧ (2021/22) і тричі працював на півфіналах Ліги Європи (2015,16, 2016/17, 2019/20).

Чемпіонат світу-2022

У Катарі відпрацював два матчі - Франція - Данія (2:1, груповий етап), Аргентина - Австралія (2:1, 1/8 фіналу). Показав 5 жовтих карток: Франція - Данія (3), Аргентина - Австралія (2).

Взаємини з фіналістами

Крім вищезгаданих матчів ЧС-2022, на ЧС-2018 судив гру збірної Аргентини проти Ісландії (1:1, груповий етап).

Український слід

8 разів судив матчі українських команд: тричі - Шахтар, двічі - Динамо та Національну збірну, один - Дніпро. Вперше працював на матчі за участі української команди в 2012 році, в якому збірна України в контрольній грі перемогла Ізраїль (2:3). В 2021 році судив товариську гру Україна - Північна Ірландія (1:0).

Двічі судив знакові матчі донецького Шахтаря - півфінал ЛЄ-2015/16 Шахтар - Севілья (2:2), півфінал ЛЄ-2019 Інтер - Шахтар (5:0). Ще одну гру гірники зіграли за суддівства Марциняка в кваліфікації ЛЧ-2015/16 вдома проти віденського Рапіда (2:2).

У сезоні 2014/15 працював на домашній грі 1/4 фіналу ЛЄ київського Динамо з італійською Фіорентиною (1:1). У кваліфікації ЛЧ-2020/21 кияни вдома розгромили Гент (3:0).

У ЛЄ-2013/14 Дніпро на власному полі поступився Фіорентині (2:3) на груповій стадії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Аргентина - Франція: анонс і прогноз фіналу чемпіонату світу-2022 Аргентина - Франція: анонс і прогноз фіналу чемпіонату світу-2022 3552
Оршич забив елегантний гол за комір воротареві Марокко в матчі за 3 місце ЧС-2022 - ВІДЕО Оршич забив елегантний гол за комір воротареві Марокко в матчі за 3 місце ЧС-2022 - ВІДЕО 2848
Аргентина - Франція: онлайн-трансляція фіналу ЧС-2022 Аргентина - Франція: онлайн-трансляція фіналу ЧС-2022 1974
Хорватія - Марокко 2:1. Як це було Хорватія - Марокко 2:1. Як це було 4347
Аргентина – Франція: прогноз букмекерів на фінал ЧС-2022 Аргентина – Франція: прогноз букмекерів на фінал ЧС-2022 1521
Хорватія - Марокко - онлайн-трансляція LIVE - матч за третє місце ЧС-2022 Хорватія - Марокко - онлайн-трансляція LIVE - матч за третє місце ЧС-2022 1395
Рекомендуємо
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 37792
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 30010 1
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 2010
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 29810 1
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 187956
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 25666