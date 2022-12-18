Шимон Марциняк - головний арбітр фіналу ЧС-2022: двічі судив матчі Шахтаря в півфіналах єврокубків

Джерело - Чемпіон.

18 грудня на Міжнародному стадіоні Лусаїль відбудеться фінал чемпіонату світу з футболу 2022 року. Головним арбітром матчу призначено польського арбітра Шимона Марциняка, який вперше обслуговуватиме фінал великого турніру.

Профайл

Випускник 3-ї СШ ім. Марії Домбровської в Плоцьку. Закінчив педагогічну студію в коледжі медичної освіти та соціальних наук у Лодзі.

Спортом почав займатися в дитинстві з велоспорту. У 15-річному віці він кинув цю дисципліну на користь футболу. Як футболіст грав на позиції захисника. Був гравцем юнацької команди Вісла Плоцьк, з якою посів 4 місце в чемпіонаті Польщі серед юніорів. Також на короткий час виступав у Німеччині, у четвертій лізі VfB Annaberg-Buchholz. Грав у нижчих лігах Польщі.

Кар'єра арбітра

41-річний уродженець Плоцька працює на матчах найвищого рівня з 2000 року. У 2011 році отримав статус арбітра ФІФА. На матчах єврокубків почав працювати в 2012 році. У тому ж році дебютував на арбітражі національних збірних. У 2015 році отримав еліт статус від УЄФА.

Судив матчі Євро-2016 (3) та чемпіонату світу-2018 (2). У 2018 році був головним арбітром гри за Суперкубок УЄФА між Реалом і Атлетіко.

Фінальну гру великого турніру обслуговуватиме вперше. До цього один раз судив півфінал ЛЧ (2021/22) і тричі працював на півфіналах Ліги Європи (2015,16, 2016/17, 2019/20).

Чемпіонат світу-2022

У Катарі відпрацював два матчі - Франція - Данія (2:1, груповий етап), Аргентина - Австралія (2:1, 1/8 фіналу). Показав 5 жовтих карток: Франція - Данія (3), Аргентина - Австралія (2).

Взаємини з фіналістами

Крім вищезгаданих матчів ЧС-2022, на ЧС-2018 судив гру збірної Аргентини проти Ісландії (1:1, груповий етап).

Український слід

8 разів судив матчі українських команд: тричі - Шахтар, двічі - Динамо та Національну збірну, один - Дніпро. Вперше працював на матчі за участі української команди в 2012 році, в якому збірна України в контрольній грі перемогла Ізраїль (2:3). В 2021 році судив товариську гру Україна - Північна Ірландія (1:0).

Двічі судив знакові матчі донецького Шахтаря - півфінал ЛЄ-2015/16 Шахтар - Севілья (2:2), півфінал ЛЄ-2019 Інтер - Шахтар (5:0). Ще одну гру гірники зіграли за суддівства Марциняка в кваліфікації ЛЧ-2015/16 вдома проти віденського Рапіда (2:2).

У сезоні 2014/15 працював на домашній грі 1/4 фіналу ЛЄ київського Динамо з італійською Фіорентиною (1:1). У кваліфікації ЛЧ-2020/21 кияни вдома розгромили Гент (3:0).

У ЛЄ-2013/14 Дніпро на власному полі поступився Фіорентині (2:3) на груповій стадії.