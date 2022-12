ФІФА обговорить формат проведення ЧС-2026

ФІФА ще не має остаточного рішення по формату проведення ЧС-2026.

Про це повідомляє президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Fifa to re-consider decision to have 16 groups of 3 at the next World Cup involving 48 teams. Infantino: "After this World Cup and the success of the groups of four, absolutely incredible, we have to re-discuss whether 16 groups of 3 or 12 groups of 4 are better." Has to be 12x4.