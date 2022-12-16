Мессі пропустив тренування Аргентини

Мессі має зіграти у фіналі ЧС-2022

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі пропустив тренування національної команди.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

На полі займалися лише гравці, які вийшли на заміну або залишилися на лаві у матчі проти Хорватії (3:0), тоді як гравці стартового складу тренувалися у тренажерному залі.

Ближче до кінця тренування футболісти основи вийшли на поле, але Мессі там не з'явився – імовірно через дискомфорт у задній поверхні стегна, який він відчув під час матчу з хорватами.

Ступінь серйозності пошкодження футболіста ПСЖ невідомий, але у збірній Аргентини не сумніваються, що Ліонель зможе зіграти проти Франції у фіналі ЧС.

Матч Аргентина – Франція відбудеться 18 грудня о 17:00 за київським часом.