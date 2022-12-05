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Мессі: Був здивований вильотом Німеччини

Сьогодні 12:12 216 0
Мессі: Був здивований вильотом Німеччини
#Ліонель Мессі

Джерело - tribuna.com.

Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі назвав фаворитів ЧС-2022.

Про це розповів сам футболіст.

"Так, ми слідкуємо за ЧС. Йдеться про матчі, які ми малу змогу подивитися. Бразилія грає дуже добре. Попри поразку від Камеруну, вона продовжує залишатися одним із головних фаворитів. Це ж стосується і Франції. І Іспанії. Іспанці, попри поразку Японії, розуміють, що вони роблять. У них дуже хороший контроль м’яча.

Я був здивований вильотом Німеччини, адже у них багато важливих гравців. У них молода команда, але Німеччина завжди серед найкращих Дивно, що знову на чемпіонаті світу вони не пройшли перший раунд. Але це чемпіонат світу, який показує, наскільки це важко, наскільки не грають ролі імена", - сказав Мессі.

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