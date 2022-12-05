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Кейн встановив історичний рекорд збірної Англії

Сьогодні 09:55 235 0
Форвард вперше відзначився на ЧС-2022 лише у своєму четвертому матчі.
Кейн встановив історичний рекорд збірної Англії
Фото - gettyimages
#Гаррі Кейн

Джерело - OptaJoe.

Збірна Англії вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу-2022 з футболу.

Про це повідомляє Opta.

Другий з трьох голів Англії в першому протистоянні із Сенегалом в історії забив капітан "Трьох левів" Гаррі Кейн, для якого це перший мяч на турнірі.

Загалом на чемпіонатах світу Кейн відзначився вже сьомим своїм голом. "Золоту бутсу" ЧС-2018 лідер англійців отримав за попередні шість влучних ударів на полях Росії у 2018.

Враховуючи чотири голи, які Кейн провів за Англію на чемпіонаті Європи 2020 року, загальний доробок нападника на великих міжнародних форумах складає вже 11 м'ячів. За цим показником він встановив історичний рекорд головної команди країни.

Попередній рекорд збірної Англії утримував екснападник Гарі Лінекер з 10 голами. Проте він жодного разу не відзначався на континентальній першості, провівши усі 10 м'ячів на чемпіонатах світу 1986-го та 1990 років.

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