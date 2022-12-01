Німеччина вперше в історії не вийшла в плей-оф двох ЧС поспіль

Джерело - Чемпіон.
Збірна Німеччини зайняла третє місце в групі Е ЧС-2022 та не вийшла в плей-оф.
Про це повідомляє William Hill.
У 2018 році "бундестім" також не вийшли з групи.
Німецька збірна вперше за 92-річну історію чемпіонатів світу вилетіла в першому раунді двічі поспіль.
До цього збірна Німеччина виграла ЧС-2014, а на чемпіонатах світу 2010, 2006 та 2002 років займала друге або третє (двічі) місця.
For the first time in the World Cup’s 92-year history, Germany have been knocked out in the first round at back-to-back tournaments:— William Hill (@WilliamHill) December 1, 2022
❌ 2018: LWL
❌ 2022: LDW
Gutting for the Germans.