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Німеччина вперше в історії не вийшла в плей-оф двох ЧС поспіль

Вчора 23:35 509 0
У 2018 році "бундестім" також не вийшли з групи
Німеччина вперше в історії не вийшла в плей-оф двох ЧС поспіль
Фото: AFP
#Збірна Німеччини з футболу, #Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна Німеччини зайняла третє місце в групі Е ЧС-2022 та не вийшла в плей-оф.

Про це повідомляє William Hill.

У 2018 році "бундестім" також не вийшли з групи.

Німецька збірна вперше за 92-річну історію чемпіонатів світу вилетіла в першому раунді двічі поспіль.

До цього збірна Німеччина виграла ЧС-2014, а на чемпіонатах світу 2010, 2006 та 2002 років займала друге або третє (двічі) місця.

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