Дві африканські збірні вийшли до плей-оф ЧС вдруге в історії

У плей-оф ЧС-2022 зіграють як мінімум дві збірні з Африки.

Про це повіломдяє Gracenote Live.

Команда Марокко виграла групу F, випередивши Хорватію, Бельгію та Канаду. Сенегал зайняв другий рядок у групі А, пропустивши вперед Нідерланди та обійшовши Еквадор та Катар.

Лише у 2014 році до 1/8 фіналу виходили дві команди з Африки - це були Нігерія та Алжир.

🌍 - This is only the 2nd time multiple African teams have reached the knockout phase at a single @FIFAWorldCup



2022 - 🇸🇳🇲🇦

2014 - 🇩🇿🇳🇬#FIFAWorldCup #CANMAR