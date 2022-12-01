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Дві африканські збірні вийшли до плей-оф ЧС вдруге в історії

Сьогодні 19:18 553 0
Збірна Марокко гарантувала вихід у плей-оф
Дві африканські збірні вийшли до плей-оф ЧС вдруге в історії

Джерело - Чемпіон.

У плей-оф ЧС-2022 зіграють як мінімум дві збірні з Африки.

Про це повіломдяє Gracenote Live.

Команда Марокко виграла групу F, випередивши Хорватію, Бельгію та Канаду. Сенегал зайняв другий рядок у групі А, пропустивши вперед Нідерланди та обійшовши Еквадор та Катар.

Лише у 2014 році до 1/8 фіналу виходили дві команди з Африки - це були Нігерія та Алжир.

На ЧС-2022 шанси на плей-офф також зберігають Камерун та Гана. Вони зіграють завтра.

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