Тренер збірної Данії розчарований грою команди на ЧС-2022

Збірна Данії не змогла показати свій рівень на чемпіонаті світу у Катарі.

Про це розповів головний тренер данців Каспер Г'юлманд.

"Можна не сумніватися, що ми не досягли свого рівня. Наша гра на чемпіонаті світу в Катарі була просто лайновою. Ми почали підготовку наступного дня після того, як пройшли кваліфікацію. І я намагався підготувати команду настільки добре, наскільки міг, витрачаючи майже весь час, коли я не спав.

Так мало часу, так мало днів. Нам усім треба було зібратися, як від стусана під зад, але цього не сталося", – заявив Г'юлманд.