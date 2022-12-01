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Тренер збірної Данії розчарований грою команди на ЧС-2022

Сьогодні 13:52 86 0
Каспер Г'юлманд прокоментував виступ збірної Данії на ЧС-2022
Тренер збірної Данії розчарований грою команди на ЧС-2022

Джерело - sport.ua.

Збірна Данії не змогла показати свій рівень на чемпіонаті світу у Катарі.

Про це розповів головний тренер данців Каспер Г'юлманд.

"Можна не сумніватися, що ми не досягли свого рівня. Наша гра на чемпіонаті світу в Катарі була просто лайновою. Ми почали підготовку наступного дня після того, як пройшли кваліфікацію. І я намагався підготувати команду настільки добре, наскільки міг, витрачаючи майже весь час, коли я не спав.

Так мало часу, так мало днів. Нам усім треба було зібратися, як від стусана під зад, але цього не сталося", – заявив Г'юлманд.

Данці, нагадаємо, програвши в останньому турі збірній Австралії з рахунком 0:1, посіли у підсумку 4 місце у квартеті D. Вони набрали у 3 матчах лише 1 очко.

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