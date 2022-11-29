Три футболісти пропустили тренування збірної Німеччини перед грою з Коста-Рикою

Джерело - Чемпіон.

Три гравці збірної Німеччини пропустили тренування перед матчем із Коста-Рикою на ЧС-2022.

Про це повідомляє Kicker.

Заняття пропустили Леон Горецка, Тіло Керер та Давід Раум.

Раніше стало відомо, що Давід Раум отримав ушкодження у матчі 2-го туру зі збірною Іспанії. Футболіста було замінено на 70-й хвилині зустрічі.

Матч Німеччина - Коста-Рика відбудеться 1 грудня. Збірна Німеччини після двох турів має лише один бал в активі після сенсаційної поразки від Японії (1:2) та нічиєї з Іспанією (1:1). Для виходу в плей-оф турніру німцям потрібна лише перемога. Коста-Рика, яка в 1-му турі пропустила від Іспанії сім м'ячів, в наступному матчі обіграла Японію і також претендує на вихід до 1/8 фіналу чемпіонату світу.