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Флік виділив силу збірної Іспанії

Сьогодні 19:37 37 0
Ганс-Дітер Флік прокоментував матч проти збірної Іспанії
Флік виділив силу збірної Іспанії
Фото - gettyimages
#Флік

Джерело - sport.ua.

Збірна Німеччини має план на матч проти національної команди Іспанії.

Про це розповів головний тренер німців Ганс-Дітер Флік.

"У цьому матчі важливо вигравати єдиноборства та показати свою присутність на полі. Гра збірної Іспанії відточена, деякі моменти у грі цієї команди доведені до автоматизму. Але ми маємо план, і я сподіваюся, що він спрацює.

Я високо оцінюю роботу Луїса Енріке. Він створив молоду команду, яка має неймовірну якість. На жаль, мого улюбленого гравця Тьяго там немає, але решта футболістів не менш хороша. Бускетс – серце цієї команди. Ми з нетерпінням чекаємо на цей матч", - розповів Флік.

Раніше Японія сенсаційно перемогла Німеччину у 1 турі ЧС-2022.

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