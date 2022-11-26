Флік виділив силу збірної Іспанії

Збірна Німеччини має план на матч проти національної команди Іспанії.

Про це розповів головний тренер німців Ганс-Дітер Флік.

"У цьому матчі важливо вигравати єдиноборства та показати свою присутність на полі. Гра збірної Іспанії відточена, деякі моменти у грі цієї команди доведені до автоматизму. Але ми маємо план, і я сподіваюся, що він спрацює.

Я високо оцінюю роботу Луїса Енріке. Він створив молоду команду, яка має неймовірну якість. На жаль, мого улюбленого гравця Тьяго там немає, але решта футболістів не менш хороша. Бускетс – серце цієї команди. Ми з нетерпінням чекаємо на цей матч", - розповів Флік.