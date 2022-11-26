Талібан допомагав будувати стадіони для ЧС-2022

Джерело - Tribuna.com.
Радикальне ісламістське угруповання Талібан, яке контролює Афганістан, надало техніку для будівництва стадіонів у Катарі.
Про це повідомляє The Telegraph.
Більша частина вищого керівництва Талібана проживала в столиці Катару протягом останнього десятиліття, поки тривали мирні переговори з ООН та США.
Талібанські чиновники отримували значну фінансову допомогу від Катару й інвестували ці гроші у важку будівельну техніку, яку потім використовували при будівництві стадіонів для ЧС-2022.
Катарська влада не вбачає жодних правопорушень з боку Талібана.
Нагадаємо, Катар - перша збірна, яка вилетіла з ЧС-2022