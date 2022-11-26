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Талібан допомагав будувати стадіони для ЧС-2022

Сьогодні 08:58 342 0
Катарська влада не вбачає жодних правопорушень з боку Талібана
Талібан допомагав будувати стадіони для ЧС-2022
#Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Tribuna.com.

Радикальне ісламістське угруповання Талібан, яке контролює Афганістан, надало техніку для будівництва стадіонів у Катарі.

Про це повідомляє The Telegraph.

Більша частина вищого керівництва Талібана проживала в столиці Катару протягом останнього десятиліття, поки тривали мирні переговори з ООН та США.

Талібанські чиновники отримували значну фінансову допомогу від Катару й інвестували ці гроші у важку будівельну техніку, яку потім використовували при будівництві стадіонів для ЧС-2022.

Катарська влада не вбачає жодних правопорушень з боку Талібана.

Нагадаємо, Катар - перша збірна, яка вилетіла з ЧС-2022

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