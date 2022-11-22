Головне
Ребров може очолити збірну України
Сьогодні 11:37 406
Саудівська Аравія шокувала Аргентину найкрасивішим голом ЧС-2022 - ВІДЕО
Сьогодні 16:00 101
Голи, які шокували Аргентину і увесь світ: фаворит сенсаційно поступається Саудівській Аравії
Сьогодні 14:29 812
Аргентина сенсаційно програла Саудівській Аравії у 1 турі ЧС-2022
Сьогодні 14:07 630 1
Аргентина - Саудівська Аравія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
Сьогодні 12:09 1661
Підтримаємо збірну України на Вемблі!
Сьогодні 10:55 308
Верес - Динамо Київ 0:1: Огляд матчу
Сьогодні 10:38 340
Франція - Австралія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 10:14 810
Мессі зламає інтернет своєю перемогою на ЧС-2022: думка спортивних журналістів про Мундіаль у Катарі - Частина ІІ
Сьогодні 08:29 1015
Аргентина - Саудівська Аравія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 08:10 2651 1
Прямі трансляції

Аргентина - Саудівська Аравія 1:2: Огляд матчу

Сьогодні 15:22 205 0
Огляд матчу Аргентина - Саудівська Аравія
Аргентина - Саудівська Аравія 1:2: Огляд матчу
ФОТО: AFP

Джерело - Чемпіон.

Збірна Аргентини поступилась Саудівській Аравії у матчі першого туру Чемпіонату світу-2022.

Чемпіонат світу 2022
Група С, 1 тур
22 листопада

Аргентина - Саудівська Аравія 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 10 Мессі (пен), 1:1 - 48 Аль-Шехрі, 1:2 - 53 Аль-Давсарі

Повну версію матчу дивіться тут.

Попередження: Аль-Малкі, 67, Аль-Булаїгі, 75, ад-Давсарі, 79, Абдулхамід, 82, Аль-Абед, 88, аль-Овейс, 90+1

Аргентина: Е. Мартінес – Тальяфіко (Акунья, 71), Отаменді, Ромеро (Лісандро Мартінес, 59), Моліна – Паредес (Фернандес, 59), де Пауль – Гомес (Альварес, 59), Мессі, Ді Марія – Лаутаро Мартінес.

Саудівська Аравія: аль-Овейс – аш-Шаграні (Аль-Брік, 90+9), Аль-Булаїгі, аль-Тамбакті, Абдулхамід – ад-Давсарі, Аль-Малкі, Канно, аш-Шехрі (Аль-Ганам, 78) – аль-Фарадж (Аль-Абед, 45+3, Аль-Амрі, 88) – Аль-Бурайкан (Асірі, 88).

Коментарі ()
Популярне зараз
Аргентина - Саудівська Аравія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 Аргентина - Саудівська Аравія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 2651 1
Аргентина – Саудівська Аравія: Стартові склади команд Аргентина – Саудівська Аравія: Стартові склади команд 10390
Сенегал - Нідерланди: де дивитися матч ЧС-2022 Сенегал - Нідерланди: де дивитися матч ЧС-2022 5957
Збірна Англії розгромила Іран у першому турі ЧС-2022 Збірна Англії розгромила Іран у першому турі ЧС-2022 2101
Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця 8673
Сенегал - Нідерланди - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Сенегал - Нідерланди - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 2443
Рекомендуємо
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 46887 1
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 13565
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 37335
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 215278
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 102169
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 28677