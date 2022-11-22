Аргентина - Саудівська Аравія 1:2: Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Збірна Аргентини поступилась Саудівській Аравії у матчі першого туру Чемпіонату світу-2022.
Аргентина - Саудівська Аравія 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 10 Мессі (пен), 1:1 - 48 Аль-Шехрі, 1:2 - 53 Аль-Давсарі
Повну версію матчу дивіться тут.
Попередження: Аль-Малкі, 67, Аль-Булаїгі, 75, ад-Давсарі, 79, Абдулхамід, 82, Аль-Абед, 88, аль-Овейс, 90+1
Аргентина: Е. Мартінес – Тальяфіко (Акунья, 71), Отаменді, Ромеро (Лісандро Мартінес, 59), Моліна – Паредес (Фернандес, 59), де Пауль – Гомес (Альварес, 59), Мессі, Ді Марія – Лаутаро Мартінес.
Саудівська Аравія: аль-Овейс – аш-Шаграні (Аль-Брік, 90+9), Аль-Булаїгі, аль-Тамбакті, Абдулхамід – ад-Давсарі, Аль-Малкі, Канно, аш-Шехрі (Аль-Ганам, 78) – аль-Фарадж (Аль-Абед, 45+3, Аль-Амрі, 88) – Аль-Бурайкан (Асірі, 88).