Мессі забив 7 гол на чемпіонатах світу

Мессі забиває на четвертому для себе

Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі з пенальті відкрив рахунок у матчі першого туру ЧС-2022 проти Саудівської Аравії.

Цей м’яч став для 35-річного футболіста сьомим у рамках чемпіонатів світу, він зрівнявся за цим показником з Кріштіану Роналду. Раніше аргентинець відзначався на ЧС-2006 (1 гол), ЧС-2014 (4 голи) та ЧС-2018 (1 гол).

Ліонель Мессі став п'ятим гравцем, який забивав на чотирьох Чемпіонатах світу. Раніше це робили Уве Зеелер, Мирослав Клозе та Кріштіану Роналду.

Загалом у складі національної команди Мессі відзначився 92 забитими голами.