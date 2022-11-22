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Мессі: У мене є останній шанс здійснити велику мрію

Сьогодні 09:25 167 0
Ліонель Мессі прокоментував свою мрію на ЧС-2022
Мессі: У мене є останній шанс здійснити велику мрію
Фото - gettyimages
#Ліонель Мессі

Джерело - sport.ua.

Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі назвав свою ціль у фінальній частині чемпіонату світу 2022, який проходить у Катарі.

Про це розповів сам футболіст.

"Мабуть, це буде мій останній чемпіонат світу. Я почуваюся добре, я прибув у чудовій фізичній та особистій формі. Я дбав про себе протягом усієї своєї кар'єри, і на моєму останньому чемпіонаті світу я маю останній шанс здійснити велику мрію. Завжди потрібно пробувати, хоч би що це було, не стримуватися і думати, що могло б бути", – заявив Мессі.

Нагадаємо, у  2014 році Ліонель Мессі разом із Аргентиною став віцечемпіоном світу, програвши у фіналі команді Німеччини. ЧС-2022 стане п'ятим у кар'єрі нападника.

Збірна Аргентини зіграє у квартеті C з командами Саудівської Аравії (22 листопада), Мексики (26 листопада) та Польщі (30 листопада).

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