Мессі: У мене є останній шанс здійснити велику мрію

Ліонель Мессі прокоментував свою мрію на ЧС-2022

Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі назвав свою ціль у фінальній частині чемпіонату світу 2022, який проходить у Катарі.

Про це розповів сам футболіст.

"Мабуть, це буде мій останній чемпіонат світу. Я почуваюся добре, я прибув у чудовій фізичній та особистій формі. Я дбав про себе протягом усієї своєї кар'єри, і на моєму останньому чемпіонаті світу я маю останній шанс здійснити велику мрію. Завжди потрібно пробувати, хоч би що це було, не стримуватися і думати, що могло б бути", – заявив Мессі.

Нагадаємо, у 2014 році Ліонель Мессі разом із Аргентиною став віцечемпіоном світу, програвши у фіналі команді Німеччини. ЧС-2022 стане п'ятим у кар'єрі нападника.

Збірна Аргентини зіграє у квартеті C з командами Саудівської Аравії (22 листопада), Мексики (26 листопада) та Польщі (30 листопада).