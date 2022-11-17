Ван Гал: Я вірю в команду та у тактику

У збірній Нідерландів є гравці, які зможуть реалізувати тактичні задуми тренерського штабу.

Про це розповів головний тренер нідерландців Луї ван Гал.

"У нашій збірній немає найкращих футболістів світу. Я вірю в команду та в тактику. Ми можемо пройти далеко, але нам потрібна удача.

Я хочу, щоб гравці подумки уявляли це. Якщо ви можете це уявити, ви зможете зробити це на полі. У нас є футболісти, які можуть чудово реалізувати мій тактичний план.

Уболівальники, які відмовляються дивитися футбол з ідеологічних причин? Все гаразд. Хочеться вірити, що коли ми вийдемо у фінал, ці люди включать телевізор і побачать, наскільки ми добрі", - сказав ван Гал.