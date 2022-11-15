Макрон приїде підтримати збірну Франції до Катару за однієї умови

Джерело - sport.ua.
Президент Франції Еммануель Макрон може приїхати до Катару під час ЧС-2022 для того, щоб підтримати національну збірну з футболу.
Про це повідомляє L'Equipe.
Зробить він це лише в тому випадку, якщо Ле бле дійдуть до півфіналу.
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Про це Єлисейський палац повідомив декілька ЗМІ. Чемпіонат світу стартує у Катарі за 5 днів, 20 листопада. Фінальний матч заплановано на 18 грудня.
Збірна Франції зіграє на груповому етапі з Австралією, Данією та Тунісом. Підопічні Дідьє Дешама є чинними чемпіонами світу. Французи також перемагали на Мундіалі у 1998 році. Тоді ЧС проходив саме у Франції.