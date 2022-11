В офіційному твіттері ЧС з футболу представили телезаставку турніру 2022 року, який стартує через 3 тижні в Катарі.

У заставці показали стадіони, на яких проходитимуть матчі чемпіонату. Також прапорами представили всіх учасників турніру.

Матч-відкриття відбудеться 20 листопада.

Get ready to see plenty of this in a couple of weeks 🤩🏆 pic.twitter.com/PWtA0y2DhE