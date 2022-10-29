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Туніс можуть відсторонити від ЧС-2022

Сьогодні 11:39 147 0
Туніс можуть відсторонити від ЧС-2022
#ЧС-2022

Джерело - sport.ua.

Міністр молоді та спорту Тунісу Камель Дегіш натякнув на розпуск офісу Федерація футболу Тунісу. 

Про це повідомляє BBC.

Представники федерації сприйняли це як загрозу та переслідування.

ФІФА вважає цю заяву спробою втручання уряду в роботу футбольної федерації, тому попросила надати роз'яснення щодо спроб втручання у внутрішні футбольні справи та погроз розпустити офіс.

ФІФА також заявила, що члени асоціації згідно із законом зобов'язані вести свої справи незалежно і без впливу третіх сторін, будь-яке недотримання цих зобов'язань може призвести до накладення санкцій за законами ФІФА, включаючи зупинення діяльності відповідної асоціації.

Якщо діяльність асоціації буде припинено, то жодна туніська команда чи збірна не зможе грати у континентальних та міжнародних змаганнях.

Зазначимо, що Туніс зіграє у групі D на чемпіонаті світу 2022 року в Катарі разом із Данією, Австралією та Францією. Мундіаль пройде з 21 листопада по 19 грудня.

Раніше повідомлялося, що збірну Ірану з футболу також можуть усунути від змагань.

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