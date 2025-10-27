Як Європа допомагає Україні створити дієву модель відповідальної гри

Європейські країни вже давно вибудували культуру відповідальної гри — систему, що поєднує інтереси бізнесу, держави та гравців, забезпечуючи прозорість та безпеку для всіх учасників.

В Україні цей напрям активно розвивається, формується сучасна модель регулювання та механізми взаємодії між ринком і регуляторами. Провідну роль у цьому процесі відіграє Центр відповідальної гри (Responsible Gambling Center, RGC), який вивчає міжнародний досвід та вже сьогодні впроваджує найкращі світові практики. Соціально відповідальний бізнес також долучається до розбудови цієї екосистеми: FAVBET стала Головним меценатом комплексного проєкту із впровадження в Україні соціальних послуг для людей, які мають ризик розвитку ігрової залежності, сприяючи формуванню безпечного та свідомого ігрового середовища.

Як це працює у Європі

Кожна країна має свій унікальний підхід. Наприклад, у Данії держава чітко контролює процес. Ключовий інструмент — реєстр ROFUS, куди люди можуть самостійно внести себе, щоб обмежити доступ. Усі оператори зобов’язані відстежувати поведінку гравців та реагувати на ризикові сигнали. На сайтах є поради психологів, онлайн-тести та контакти центрів допомоги. Також працює безкоштовна цілодобова гаряча лінія підтримки гравців.

Британська модель відповідальної гри вважається однією з найкращих в Європі. Усе регулює система Gambling Act 2005, яка чітко прописує правила. Контролює сферу UK Gambling Commission — незалежний орган, що видає ліцензії та стежить за операторами. Також функціонує система GAMSTOP, через яку гравці можуть самостійно заблокувати собі доступ.

Франція до стандартних обмежень додала декілька цікавих фішок, що зробили їх підхід унікальним. Наприклад, організатори азартних ігор зобов’язані щороку подавати звіт про свої програми розвитку відповідальної гри.

До теми активно долучається і Міністерство охорони здоров’я Франції. Структура створює відкриту базу рекомендацій для операторів з практичними порадами, як реально зменшити ризики. Також у країні діє національна гаряча лінія підтримки для гравців і їхніх родин.

У Нідерландах індустрія знаходиться під контролем Netherlands Gaming Authority (NGA) — офіційний орган, що видає ліцензії та стежить, щоб оператори дотримувалися правил. Навіть гральні автомати не можуть працювати без дозволу місцевої влади. До регулювання залучені також Митне та податкове управління, а політичну відповідальність несе міністр з питань правового захисту.

Також Нідерланди інтегрували у систему регулювання ігрового процесу штучний інтелект. Він цілодобово відслідковує поведінку гравців.

У Швеції все зведено в єдину цифрову екосистему. Гравці можуть самостійно заблокувати доступ через державну платформу. Після цього їхній профіль автоматично закривається у всіх ліцензованих операторів. Ідентифікація відбувається через BankID, систему, яку використовують банки та держустанови. Це повністю відсікає шахраїв і унеможливлює гру "під чужим ім’ям".

Швеція зробила відповідальну гру частиною політики громадського здоров’я. Держава, бізнес і медична сфера працюють разом, відстежуючи ризики та запускаючи програми профілактики. За все відповідає Public Health Agency of Sweden. Саме цей підхід Україна вивчає найуважніше.

Український курс на міжнародну співпрацю

Навесні 2025 Центр відповідальної гри почав програму міжнародного обміну досвідом. Були онлайн-зустрічі зі шведськими та литовськими колегами, а у вересні українські експерти поїхали до Лісабона на SBC Summit Lisbon 2025 — один із найбільших світових форумів у сфері грального бізнесу. Ця поїздка стала можливою в рамках програми міжнародного обміну досвідом з Центром відповідальної гри за підтримки компанії FAVBET.

Там обговорювали безпечну рекламу, виклики криптовалют та роль штучного інтелекту в моніторингу гравців. Україна була представлена експертами з медицини, освіти, соціальної сфери й профілактики залежності. Ця подія стала ще однією важливою деталлю у формуванні майбутньої національної програми протидії лудоманії.

Далі в планах українських експертів робочі поїздки до Швеції, Литви та Естонії. У січні 2026 року спеціалісти вирушать до Вільнюса та Таллінна, де говоритимуть про профілактику, системну допомогу та створення сервісів підтримки.

Підтримка з боку бізнеса, який грає за правилами

FAVBET як соціально відповідальна компанія стала Головним меценатом комплексного проєкту з впровадження в Україні соціальних послуг для людей з ризиком ігрової залежності. У 2024 році в рамках цього проєкту за підтримки компаній-партнерів в Україні відкрився перший філіал "Простір життя. Life Space" — спеціалізованого центру, що надає допомогу гравцям та їхнім сім’ям у подоланні ігрової залежності, а також формує культуру відповідального ставлення до гри.

Раніше Favbet підтримав реалізацію першого в країні національного дослідження ігрової залежності. Це дало змогу чітко сформулювати вектор руху до створення її системи контролю.

"Відповідальна гра має стати невід’ємним стандартом для всіх учасників ринку — від регуляторів і операторів до партнерів та гравців. Це не просто вимога часу, а ключова умова сталого розвитку індустрії. Україна сьогодні має унікальну можливість не повторювати чужих помилок, а одразу впровадити найкращі міжнародні практики, створивши сучасну систему, у якій головним пріоритетом є безпека гравця" , — кажуть у Favbet.

Чому це важливо для кожного

Україні потрібен комплексний підхід до побудови національної програми, що включатиме зміни у законодавстві, розробку нових сервісів підтримки, посилення співпраці регулятора з фахівцями у сфері психології та адиктології, підготовку профільних спеціалістів для допомоги.

