Як міжнародна співпраця допомагає Україні формувати політику відповідальної гри: досвід Швеції

В Україні актуальним питанням є формування та впровадження ефективної системи захисту гравців, що має ґрунтуватися на перевірених міжнародних підходах. Швеція — один із прикладів країни, яка успішно інтегрувала політику відповідальної гри у сферу громадського здоров’я. Її досвід є цінним орієнтиром для національної системи регулювання.

Міжнародна співпраця відкриває Україні можливість впроваджувати перевірені інструменти профілактики ігрової залежності та забезпечення захисту прав гравців. Саме тому обмін знаннями з іноземними експертами є стратегічно важливим кроком до створення прозорого, безпечного та соціально відповідального ринку азартних ігор.

Фото: Shutterstock

Центр відповідальної гри (RGC) активно працює, задля успішного формування системи профілактики ігрової залежності в Україні. У цьому дуже корисним є міжнародний досвід. Швеція зуміла інтегрувати захист гравців у систему громадського здоров’я. Це неабияке досягнення, що зробило відповідальну гру частиною державної політики. Шведські експерти щиро поділилися всіма тонкостями процесів на онлайн-зустрічі команди Центру відповідальної гри з представниками Public Health Agency of Sweden (державний орган, який займається впровадженням стандартів відповідальної гри).

Під час обговорення шведські колеги поділилися ключовими елементами своєї моделі регулювання, зокрема такими аспектами:

законодавчу базу

контроль над ринком азартних ігор

дієві інструменти профілактики лудоманії

захист прав споживачів

Однією із ключових тем стала система моніторингу гравців. У Швеції ведеться постійний облік кількості осіб із проявами ігрової залежності. Тільки уявіть, як це заважає лудоманії поширюватися.

Також шведські експерти розказали про принципи взаємодії між державою, регулятором і бізнесом. Важливий досвід для України, бо ми ще не маємо бази, яка б дозволила цим структурам гармонійно взаємодіяти.

Фото: Shutterstock

Уже готується робочий візит українських експертів до Швеції. Там вони зможуть ознайомитися з практичними аспектами реалізації державної політики у сфері азартних ігор.

Онлайн-зустріч стала частиною проєкту з обміну міжнародним досвідом. Центр відповідальної гри працює над даною ініціативою за підтримки соціально відповідальної компанії FAVBET, яка виступає генеральним партнером проєкту.

"Ми відповідальний бізнес, а тому повинні створювати умови для позитивних змін. Досвід Швеції демонструє, як турбота про ментальне здоров’я може стати невіддільною частиною гральної політики. Саме такий підхід ми прагнемо впроваджувати й в Україні" , — зазначили в FAVBET .

Проєкт з обміну досвідом також має і стратегічну мету. Впровадження унікальної системи контролю ігрової залежності дозволить наблизити українське законодавство до європейських стандартів. Це важливо для створення прозорого та безпечного ринку азартних ігор всередині країни на фоні майбутньої інтеграції України до ЄС.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.