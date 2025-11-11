Як іноземний досвід допомагає Україні вдосконалювати систему відповідальної гри

В Україні формується новий цілісний підхід до питань відповідальної гри. Вагому роль у цьому грає робота Центру відповідальної гри (Responsible Gambling Center, RGC). Його експерти вивчають світові практики та адаптують їх під наші реалії, створюючи безпечне середовище для гравців.

Допомагає їм у цьому соціально відповідальна компанія FAVBET, котра стала генеральним партнером комплексного проєкту з впровадження соціальних послуг для людей з ризиком ігрової залежності.

Як комбінація технологій, законів та психологічної підтримки працює у Європі

Європа давно зрозуміла, що ринок азарту може бути безпечним за умови правильного підходу. У більшості країн уже десятки років успішно функціонують свої правила відповідальної гри. Україна стала на цей шлях не так давно, але є вагома перевага — ми можемо одразу впровадити найбільш ефективні рішення, завдяки обміну досвідом з ЄС.

У Нідерландах гральна індустрія не може функціонувати без ліцензії від спеціального органу Netherlands Gaming Authority (NGA). До регулювання залучені також податкова і митниця, а політичну відповідальність несе міністр з правового захисту. І найцікавіше: оператори інтегрували в ігровий процес штучний інтелект, який 24/7 відслідковує поведінку користувачів. Це допомагає одразу зафіксувати гравців з ознаками лудоманії.

Данія робить ставку на самоконтроль. Там функціонує спеціальний реєстр ROFUS. У гравців є можливість додати себе туди і обмежити доступ одразу до всіх платформ. Також данські оператори відстежують ризикові сигнали, а на сайтах обов'язково присутні поради психологів, онлайн-тести та контакти безкоштовних гарячих ліній підтримки.

У Франції представники ігрової індустрії щороку звітують про свої програми відповідальної гри. Своєю чергою, Міністерство охорони здоров'я веде відкриту базу практичних порад для операторів. Гаряча лінія підтримки для користувачів та їх родин теж працює цілодобово.

Модель регулювання Великобританії має неофіційне звання найкращої у Європі. Там функціонує система Gambling Act 2005, яка чітко розписує правила для операторів та користувачів. За їх дотриманням слідкує UK Gambling Commission. Також гравцям доступна система самообмеження GAMESTOP.

У Швеції все зведено в одну цифрову екосистему. Гравці мають можливість заблокувати себе на всіх ліцензованих сайтах через спеціальну державну платформу. Також верифікація на сайтах операторів проходить через BankID, що зменшує ризик шахрайства. Важливо, що у Швеції відповідальна гра є частиною державної політики здоров'я. Саме цей підхід RGC вивчає найретельніше.

Перші результати роботи RGC

Весною 2025 року Центр відповідальної гри запустив програму обміну досвідом. Уже цього вересня українські експерти вирушили на SBC Summit Lisbon 2025 — один з топових форумів у світі грального бізнесу.

Там вони спілкувалися з колегами, дивилися на результати інтеграції технологій Big Data і ШІ, які допомагають виявляти залежність на ранніх етапах. Також наші представники взяли участь у обговоренні цифрових рішень, щодо профілактики ігрової залежності. Мова йде про застосунки для емоційної стабілізації та онлайн-групову терапію.

Поїздка стала можливою в рамках програми міжнародного обміну досвідом з RGC за підтримки компанії FAVBET.

Паралельно налагоджувалися контакти з Литвою. Команда Центру відповідальної гри провела онлайн-зустріч з представниками Служби контролю за азартними іграми Міністерства фінансів Литовської Республіки. У січні 2026 року українські фахівці вирушать до Вільнюса і Таллінна, щоб вивчати профілактику ігрової залежності та сервіси підтримки. Потім на черзі візит до Швеції.

Чим Україні допоможуть міжнародні практики?

В Україні вже є база для створення дієвої системи відповідальної гри. Мова про соціальний стандарт послуг з соціально-психологічної реабілітації осіб із ігровою залежністю, ліміти, співпрацю держави та відповідального бізнесу.

Ціль RGC — розробити національну програму протидії лудоманії. Це оновлене законодавство, нові сервіси, розвиток психологічної допомоги, підготовка спеціалістів та інтеграція регулятора з профільними фахівцями.Україна йде своїм шляхом, але при цьому вчиться у найкращих. Комбінація міжнародного досвіду, державної політики та підтримки соціально відповідального бізнесу створює перспективу для безпечної, сучасної ігрової індустрії, де гравець завжди буде у центрі уваги.

Соціально відповідальний бізнес за безпечну індустрію

FAVBET з самого початку підтримує діяльність RGC. У 2023 році компанія сприяла запуску першого національного дослідження у сфері ігрової залежності. Пізніше підтримала комплексний проєкт із впровадження соціальних послуг для людей з ризиком ігрової залежності. Уже сьогодні результати цієї взаємодії втілено у Центрі соціально-психологічної допомоги "Простір життя". Там гравцям з проявами лудоманії та їхнім родинам надають комплексну психологічну допомогу.

"Ми хочемо, щоб гра приносила задоволення і залишалася безпечною для гравців. Підтримка Центру відповідальної гри — це наш внесок у безпечне та свідоме середовище. Віримо, що у майбутньому українська модель відповідальної гри може так само стати прикладом для інших країн" , — говорять у FAVBET.

