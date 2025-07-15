Відповідальна гра: західноєвропейський досвід та можливості для України

Європейські країни демонструють різні, але однаково ефективні підходи відповідальної гри. Від повної підзвітності операторів у Франції, до технологічних рішень та гнучкого діалогу з експертами в Нідерландах та Бельгії. Так Україна, вивчаючи ці практики, створює власну систему відповідальної гри, яка базується на прозорості та науковій експертизі.

Франція — підзвітність та співпраця

Французи роблять усе для максимального контролю ігрового процесу. Онлайн-казино у країні заборонені, а більшість операторів працюють з обмеженими ліцензіями або державною монополією. На захист гравців у Франції стає Міністерство охорони здоров’я. Відомство створює усе необхідне: від довідкових матеріалів для операторів, до розробки профілактичних стратегій щодо захисту неповнолітніх від лудоманії.

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Закони країни зобов’язують операторів щорічно подавати звіти про заходи із запобігання ігрової залежності, а також відраховувати кошти на наукові дослідження в цій сфері. Також у Франції вже досить давно існує сервіс психологічної підтримки, який доступний 24/7. Він надає послуги гравцям та членам їх родин.

Франція демонструє зразкову синергію державного підходу та контролю за гральною індустрією. Тут мова про розумні заборони і відповідальне керування ризиками.

Бельгія — збалансоване регулювання

Бельгійська модель змушує державу вести постійний діалог з бізнесом та відповідними експертами. Комісія з азартних ігор (регулятор) щорічно зустрічається з операторами, а також двічі на рік проводить консультації з фахівцями з поведінкових розладів та боргових проблем. Бельгія підвищила віковий ценз до 21 року, що значно зменшує ризики раннього залучення до гри. Також у країні діють суворі рекламні обмеження. Особливо цензурується агресивний маркетинг, який міг би провокувати надмірну участь в азартних іграх. Одним із радикальних методів боротьби з лудоманією є законодавчо обмежена кількість казино та гральних залів.

"Профілактика залежності передбачає стабільність бізнесу в довгостроковій перспективі. Вивчаючи досвід Бельгії, ми бачимо, як працює збалансоване регулювання", — зазначили в компанії FAVBET .

Нідерланди — сучасні технології

Нідерландський підхід славиться у Європі залученням сучасних технологій, зокрема штучного інтелекту, котрий допомагає постійно контролювати ігровий процес. Організатори азартних ігор зобов’язані вести облік поведінки кожного гравця та виявляти тривожні сигнали. Мова йде про нічну активність, понад 6 годин гри на добу, часті фінансові поповнення, скарги на невдачі або життєві труднощі, пов’язані з іграми.

Компанії повинні щороку звітувати про профілактичні заходи щодо лудоманії. Особлива увага приділяється постійному оновленню політики ризик-менеджменту та обов’язкової співпраці з фахівцями у сфері роботи з залежностями.

Нідерланди демонструють те, як цифрові інструменти можуть працювати на соціальну безпеку, підвищуючи ефективність бізнесу. Це важливий орієнтир для ринку України.

Що з цього варто взяти Україні?

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Реальна відповідальність перед суспільством — зобов’язати гральні компанії щороку звітувати про заходи, спрямовані на запобігання залежності, як це роблять в інших країнах.

Важливо впроваджувати системне фінансування досліджень, які вивчають вплив азартних ігор на психіку, емоції й поведінку людей. Не можна лікувати те, чого не досліджували.

Окрема увага має приділятися запуску національної гарячої лінії підтримки. Так, щоб гравці та їхні близькі завжди мали куди подзвонити у разі необхідності.

Один із таких центрів функціонує в Києві. Послуги є безкоштовними та конфіденційними.

У центрі доступні Індивідуальні консультації з психологом для гравців та онлайн-групи підтримки для родичів і близьких.

Також гаряча лінія для консультування: 📞 0 800 336 105 (анонімно та безкоштовно);

Особистий прийом за попереднім записом: м. Київ, вул. Назарівська, 11.

FAVBET як соціально відповідальна компанія стала Генеральним партнером комплексного проєкту з впровадження в Україні соціальних послуг для людей з ризиком ігрової залежності. У 2024 році в рамках цього проєкту за підтримки компаній-партнерів в Україні відкрився перший філіал спеціалізованого центру, що надає допомогу гравцям та їхнім сім’ям у подоланні ігрової залежності, а також формує культуру відповідального ставлення до гри.

Державний регулятор повинен отримати справжню експертизу у партнерстві з психологами, психотерапевтами та адиктологами. Бо цифри — це добре, але людські історії важливіші.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.