Відповідальна гра: як Україна формує стандарти допомоги та підтримки

У 2023 році в Україні вперше було запущено масштабне дослідження ігрової залежності під егідою Міністерства охорони здоров’я. Ініціатором виступила ГС "Центр відповідальної гри" (Responsible Gambling Center) за підтримки компанії FAVBET.

Науковці, лікарі, психологи, юристи та соціологи дослідили поведінкові патерни гравців, щоб визначити чіткі критерії патологічної та проблемної ігрової поведінки. Це стало основою для розробки інструментів раннього виявлення ризиків ігрової залежності — як у медичній, так і в бізнес-сфері.

Уперше на державному рівні було визнано важливість системного підходу до профілактики та подолання наслідків ігрової залежності. Провідну роль у впровадженні цих змін відіграла Громадська спілка Responsible Gambling Center (RGC), яка об’єднала фахівців з різних галузей.

У жовтні 2024 року набрав чинності перший в Україні Державний стандарт соціальної послуги соціально-психологічної реабілітації осіб із залежністю від азартних ігор. Його розробили фахівці RGC у співпраці з представниками державних органів, академічного середовища та громадського сектору. Документ закріплює єдині принципи надання допомоги людям, що зіткнулися з проблемою залежності.

"Це суттєвий крок для підтримки людей та їхніх родин. Документ вперше встановлює чіткі правила для надання соціальних послуг у сфері ігрової залежності, базуючись на сучасних наукових підходах та реаліях українського суспільства" , — зазначила директорка Центру відповідальної гри Ольга Ісаєва.

Міжнародна інтеграція та обмін досвідом

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Громадська спілка RGC також ініціювала перший український проєкт міжнародного обміну досвідом у сфері боротьби з ігровою залежністю. У рамках програми фахівці з медицини, регуляторних органів та неурядових організацій відвідують країни ЄС, щоб вивчити практичні підходи до політик самоконтролю, інструментів превенції та реабілітаційних програм.

Це дозволяє не лише розширити компетенції українських спеціалістів, а й адаптувати ефективні європейські моделі до українського законодавства. Генеральним партнером проєкту виступає компанія FAVBET, яка підтримує розвиток соціальних послуг у сфері відповідальної гри.

Професійна допомога: куди звертатися

На сьогодні в Україні діють спеціалізовані центри підтримки людей із ризиком або ознаками ігрової залежності. Один із таких центрів функціонує в Києві — його роботу координує Responsible Gambling Center за підтримки гральних компаній, які дотримуються принципів відповідальної гри.

Центр працює відповідно до державного стандарту, затвердженого у 2024 році, й орієнтується на кращі практики міжнародної психосоціальної допомоги. Послуги є безкоштовними та конфіденційними.

У центрі доступні:

Індивідуальні консультації з психологом для гравців;

Онлайн-групи підтримки для родичів і близьких;

Гаряча лінія для первинного консультування: 📞 0 800 336 105 (анонімно та безкоштовно);

Особистий прийом за попереднім записом : м. Київ, вул. Назарівська, 11.

Як підтримати близьку людину: практичні поради

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Для рідних людей, які помічають ознаки залежності у своїх близьких, RGC підготував базові рекомендації:

Обирайте час для розмови обдумано. Не починайте розмову у стані емоційної напруги або одразу після програшу. Краще — у спокійній атмосфері.

Будьте готові до заперечень. Гнів або заперечення — типова реакція. Важливо дати людині простір для осмислення сказаного.

Не контролюйте — підтримуйте. Прийняття допомоги має бути добровільним. Спокійна присутність і готовність підтримати — це часто вирішальний фактор.

Пропонуйте реальні кроки. Допоможіть знайти перевірену інформацію, пройти онлайн-тест чи звернутися до спеціаліста.

Важливо створити атмосферу розуміння, де немає засудження, а тільки підтримка. Сучасні підходи до лікування дозволяють успішно повернути життєвий баланс, головне — вчасне звернення та щире бажання допомогти та підтримати близького на шляху до відновлення.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.