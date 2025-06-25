В Україні з’явилась перша навчальна програма для фахівців, що працюють з ігровою залежністю

Мінсоцполітики затвердило офіційну програму навчання для соціальних працівників і психологів. Її розробляли спільно з Центром відповідальної гри.

Міністерство соціальної політики України затвердило Примірну програму навчання для працівників, які надають соціальну послугу соціально-психологічної реабілітації осіб із ігровою залежністю. Це — перший в Україні комплексний курс, що покликаний систематизувати підготовку спеціалістів у цій галузі та забезпечити впровадження державного стандарту.

Над створенням програми спільно працювали фахівці Мінсоцполітики та громадської спілки "Центр відповідальної гри" у межах проєкту "Впровадження соціальних послуг для людей з ризиком ігрової залежності". Проєкт реалізується завдяки партнерській підтримці соціально-відповідального бізнесу – компанії FAVBET.

Навіщо це потрібно?

Ігрова залежність — не нове явище, але до останнього часу Україна не мала єдиного стандарту надання відповідної соціальної послуги соціально-психологічної реабілітації. Тепер ситуація змінюється, ба більше, Україна готова до фахового навчання щодо роботи за новим стандартом.

" Ця навчальна програма — частина фундаменту нової системи соціальної підтримки , — пояснюють у Центрі відповідальної гри . — Ми прагнули створити інструмент, який допоможе фахівцям не лише розпізнавати ознаки залежності, а й правильно супроводжувати людей, що її переживають ".

Фото: Shutterstock

Затверджений документ містить чітку структуру курсу, визначає перелік обов’язкових модулів і очікувані результати навчання. Програма відповідає чинному Державному стандарту соціально-психологічної реабілітації осіб із ігровою залежністю, затвердженому наказом Мінсоцполітики №454-Н від 8 жовтня 2024 року.

Курс сприятиме не лише підвищенню кваліфікації, але й розширенню доступу до допомоги для вразливих категорій населення. Зокрема, йдеться про людей, які не звертаються за підтримкою через брак розуміння, стигму або відсутність спеціалістів у регіонах.

Синхронізація з європейським досвідом

Паралельно з розробкою примірної програми навчання ГС "Центр відповідальної гри" за сприяння FAVBET запустила міжнародний обмін досвідом: незабаром групи українських фахівців вирушать до Європи. Там вони знайомитимуться з державними політиками, моделями самоконтролю, підходами до реабілітації та просвітницької роботи у сфері Responsible Gaming (укр. відповідальної гри).

Фото: "Центр відповідальної гри"

Цей досвід має допомогти адаптувати європейські підходи до українських реалій. Як підкреслюють у Центрі, у фокусі програми — не лише нові знання, але й подальший перегляд нормативної бази, оновлення освітніх програм для фахівців та гармонізація українського законодавства з європейськими стандартами.

"Ця програма — результат системної співпраці держави, громадського сектору та бізнесу. Вона демонструє, що лише об’єднання зусиль дозволяє ефективно відповідати на сучасні соціальні виклики", — зазначили в Центрі відповідальної гри.

Що далі?

Затвердження Примірної програми навчання є ключовою ланкою у створенні комплексної системи доступних соціальних послуг для людей з ігровою залежністю в Україні.

" Вперше держава, експертна спільнота та бізнес об’єдналися не лише декларативно: є стандарт, є програма навчання, є координація з європейськими практиками. Попереду — масштабування й регулярне оновлення змісту курсу, щоб українські спеціалісти працювали з ігровою залежністю за найсучаснішими протоколами ", — розповідають у FAVBET .

Протягом останніх двох років Центр відповідальної гри є однією з ключових організацій у сфері попередження ігрової залежності. Серед ініціатив — запуск першого в Україні спеціалізованого центру підтримки, адвокація змін у законодавстві, а також просвітницька діяльність у партнерстві з медіа та провідними компаніями галузі.

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