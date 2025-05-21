Україна розпочинає обмін міжнародним досвідом щодо підходів до профілактики ігрової залежності

У країнах Європи індустрія азартних ігор функціонує в межах розвиненої системи захисту гравців. Україна ж лише вибудовує власну модель відповідальної гри, і нині має шанс запозичити ефективні підходи, перевірені на практиці.

Громадська спілка "Центр відповідальної гри" ініціювала програму міжнародного обміну досвідом, орієнтовану на запозичення ефективних європейських рішень у сфері профілактики та лікування ігрової залежності.

Проєкт реалізується у співпраці з державними установами, експертами охорони психічного здоров’я та представниками бізнесу.

Генеральним меценатом міжнародного проєкту виступає компанія FAVBET.

Європейський досвід для українських фахівців

У межах програми заплановано робочі візити українських фахівців до європейських країн. Делегації включатимуть представників громадського сектору, медичних установ та регуляторних органів. Учасники ознайомляться з діяльністю профільних центрів допомоги, реабілітаційних програм, а також з роботою державних інституцій, які формують політику в галузі ментального здоров’я та соціального супроводу.

Під час робочих зустрічей з колегами з Європи особливу увагу буде приділено обговоренню таких питань:

механізми державної політики у сфері попередження залежностей;

взаємодія між медичними, соціальними та регуляторними структурами;

фінансування систем психологічної підтримки;

технологічні рішення для добровільного обмеження доступу до азартних ігор;

інструменти контролю за дотриманням принципів відповідальної гри.

Відповідальний бізнес як партнер у формуванні системи допомоги

Генеральним партнером комплексного проєкту з впровадження в Україні соціальних послуг для людей з ризиком ігрової залежності виступає компанія FAVBET. У 2024 році у межах проєкту було відкрито "Простір життя. Life Space" — платформу, що поєднує інформаційну роботу, психологічну допомогу та програми реінтеграції для осіб, які зіткнулися з проблемною ігровою поведінкою.

У рамках ініціативи впроваджуються соціальні послуги, спрямовані на зниження ризиків і формування культури усвідомленої гри — зокрема, через просвітницькі кампанії, інструменти самоконтролю та доступ до професійної підтримки.

"Ми обираємо відповідальну позицію і підтримуємо ініціативи, що сприяють формуванню культури усвідомленої гри. Віримо, що системні зміни можливі лише у разі співпраці бізнесу, держави та громадянського суспільства", — зазначають у FAVBET.

Фото: "Простір життя. Life Space"

"Простір життя. Life Space" — один із перших прикладів в українській гральній галузі, коли держава, громадськість і бізнес об’єднують зусилля задля вирішення проблеми, яка довгий час залишалась поза увагою. Досвід інших країн демонструє: ризики, пов’язані з азартними іграми, можна мінімізувати за умов належного регулювання, профілактики та відкритої комунікації з гравцями.

" Окрім допомоги тим, хто зіштовхнувся з лудоманією та членам їх родин, наша стратегічна мета — розбудова національної програми попередження ігрової залежності та забезпечення комплексного реагування на проблему на всіх рівнях. Обмін міжнародним досвідом з найкращими європейськими установами — ключовий елемент цієї великої роботи ", — Ольга Ісаєва, директорка ГС "Центр відповідальної гри".

Довгострокова мета — нормативні зміни та нові програми підтримки

Очікується, що результати програми будуть враховані під час розробки нормативно-правових актів, освітніх курсів для фахівців та програм підвищення кваліфікації у сфері ментального здоров’я. Також проєкт сприятиме гармонізації українського законодавства з нормами Європейського Союзу, що є частиною ширшого євроінтеграційного процесу.

Україна перебуває на етапі формування власної моделі відповідальної гри, і нинішні ініціативи створюють підґрунтя для запровадження сталих рішень.

Системна співпраця держави, громадянського суспільства та бізнесу дозволяє вибудовувати інфраструктуру допомоги, орієнтовану на професійний підхід і підтримку вразливих груп.

Від ефективності таких проєктів значною мірою залежатиме подальший розвиток гральної індустрії як прозорої, врегульованої та соціально відповідальної сфери.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.