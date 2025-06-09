"Простір життя" запустив безкоштовний онлайн-тест для оцінки ризику ігрової залежності

На сайті спеціалізованого центру "Простір життя. Life Space" з’явився безкоштовний онлайн-тест, що допомагає користувачам оцінити рівень ризику розвитку ігрової залежності.

Пройти тест анонімно та безкоштовно можна за посиланням.

Новий інструмент розроблено відповідно до міжнародних практик оцінки ігрової поведінки та адаптовано до українського контексту. Тест складається з 9 запитань із варіантами відповідей. Час проходження — близько 3-х хвилин. По завершенню користувач може дізнатись, чи перебуває в зоні ризику та отримати рекомендації для подальших дій.

Розробка тесту — результат першого в Україні національного дослідження у сфері ігрової залежності та частина комплексного проєкту зі створення системи соціальних послуг для людей із ризиком ігрової залежності, ініційованого ГС "Центр відповідальної гри".

Фото: "Простір життя. Life Space"

Генеральним партнером проєкту виступає компанія FAVBET, яка підтримує комплексну модель допомоги, що охоплює профілактику, консультування, психологічну підтримку та реабілітацію.

" Самооцінка є одним із найважливіших кроків до відповідального вибору. Онлайн-тест дає людині змогу вчасно звернути увагу на власну поведінку й за потреби отримати допомогу. Це частина нашої стратегії формування культури відповідальної гри ", — зазначили у "Центрі відповідальної гри".

У 2024 році в межах проєкту було вперше затверджено державний стандарт надання соціальних послуг для осіб, що стикаються з ігровою залежністю. Апробація стандарту відбувається на базі центру соціально-психологічної підтримки "Простір життя. Life Space" в Києві — це місце, де українські гравці та їхні родини можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу, консультації та підтримку в подоланні залежності.

"Простори підтримки — це не про емоції, а про системну роботу, довіру та відповідальність. Такі ініціативи є свідченням того, що допомога може бути доступною, а профілактика — ефективною. І саме це закладає підґрунтя для реальних змін", — прокоментували в FAVBET.

Сьогодні центр активно проводить у тому числі й просвітницьку роботу, створюючи інструменти для раннього виявлення патологічної ігрової поведінки та популяризуючи відповідальний підхід до азартних ігор. Більш про діяльність Простору: lifespace.com.ua.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.