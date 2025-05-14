Професійна перша допомога: знання, що рятують від залежності

Професійна підтримка починається з якісного навчання. Коли йдеться про роботу з людьми, які борються з ігровою або цифровою залежністю, недостатньо просто знати теорію — потрібно мати чіткі алгоритми дій, розуміти психологію залежної людини, вміти підтримати не лише її, а й родину.

Саме на це було спрямоване фахове навчання, організоване нещодавно у Києві для спеціалістів соціальної сфери. Із залученням психологів, медиків, юристів і методистів учасники занурилися у комплексне розуміння проблеми та здобули інструменти, які вже сьогодні можуть застосовувати у своїй щоденній роботі.

У рамках навчального заходу на тему "Соціальна підтримка людей і сімей з проблемами лудоманії, інтернет-залежності та номофобії" понад 30 учасників — від соціальних працівників і психологів до юрисконсультів і спеціалістів із захисту прав дітей — отримали новітні знання та практичні інструменти для виявлення та допомоги людям, що потрапили в пастку залежностей.

Захід організували Київський міський центр соціальних служб і Громадська спілка "Центр відповідальної гри" в межах проєкту "Впровадження соціальних послуг для людей з ризиком ігрової залежності".

Психологічний аспект: залежність як сімейна проблема

Перший блок навчання відкрила Тетяна Синіцька, кандидатка психологічних наук, керівниця психологічного напряму ГС "Центр відповідальної гри". Її виступ був присвячений психологічним механізмам формування ігрової залежності.

Спікерка вагому увагу приділила психотерапевтичним методам, дієвим у роботі із залежністю від азартних ігор — мотиваційному інтерв’ю та когнітивно-поведінковій терапії. В процесі проведення тренінгу зупинилась на техніках мотиваційного інтерв’ю, розглядаючи приклади проведення у практичному блоці. Психологиня розкрила основні інструменти когнітивно-поведінкової терапії, що застосовуються для корекції особливостей мислення осіб, залежних від азартних ігор, а також для подолання деструктивних копінг-стратегій, які ускладнюють процес одужання.

Фото: Тетяна Синіцька, кандидатка психологічних наук, керівниця психологічного напряму ГС "Центр відповідальної гри"

Окрема увага була присвячена співзалежності. Психологиня наголосила: залежність — це не лише проблема гравця, вона стосується всієї родини. І саме родичі часто потребують підтримки не менше, ніж самі залежні. Учасники розглядали методи стабілізації родинних систем та способи ненасильницької допомоги у зміні поведінки гравця.

Медичний аспект: коли "звичка" переростає в розлад

Костянтин Аймедов, доктор медичних наук, психіатр і медичний психолог, представив медичне бачення проблеми. Він говорив про ігрову та цифрову залежність як про реальний психічний розлад, що має свої стадії розвитку, симптоми та ускладнення.

Особливу увагу експерт приділив біопсихосоціальній моделі допомоги, яка враховує не лише медичну складову, а й психологічний стан людини та її соціальне оточення. Також Аймедов чітко окреслив, у яких випадках соціальний працівник має скеровувати людину до психолога або лікаря, аби не втратити дорогоцінний час.

Фото: Костянтин Аймедов, доктор медичних наук, психіатр і медичний психолог. Керівник медичного напряму ГС "Центр відповідальної гри"відповідальної гри"

Правовий аспект: як захистити себе і близьких

Юристка та директорка ГС "Центр відповідальної гри" Ольга Ісаєва презентувала правовий блок. Вона нагадала, що в українському законодавстві вже існують інструменти, які дозволяють обмежити доступ до азартних ігор через включення особи до спеціального Реєстру. Цей крок може ініціювати не лише сама людина, а й члени її родини.

Також Ольга пояснила, яку відповідальність несуть організатори азартних ігор у разі недотримання принципів відповідальної гри, і що спеціалісти соціальної сфери можуть порадити для захисту прав постраждалих.

Фото: Shutterstock

"Правова допомога людям з ігровою залежністю є невід’ємною частиною комплексної підтримки. Найпоширеніша юридична проблема - це значні кредитні зобов’язання. Соціальним працівникам важливо розуміти, які механізми обмеження у грі існують і куди скерувати людину за фаховою допомогою" , — коментує Ольга Ісаєва.

Практичний аспект: як діяти соціальному працівнику

Завершив день Леонід Крисов, методист Київського міського центру соціальних служб, який представив практичний блок. Його виступ був максимально прикладним — з прикладами з реальної практики, покроковими алгоритмами дій та чітким розумінням ролі соціального працівника у виявленні ознак залежності на ранньому етапі.

Він наголосив на важливості уважного спостереження за змінами в поведінці клієнтів і пояснив, як діяти у випадках, коли ситуація вже критична.

Обмін досвідом і підтримка

Протягом усього дня панувала атмосфера професійного діалогу. Учасники активно дискутували, працювали в групах, розв’язували кейси та обговорювали власні труднощі. Важливим результатом заходу стало не лише здобуття знань, а й налагодження міжвідомчої взаємодії.

Соціальні працівники, які щодня мають справу з кризовими ситуаціями, отримали реальні інструменти, що можуть впроваджувати вже зараз. І мова не про теорію, а про зміни, які починаються сьогодні.

Фото: "Простір життя. Life Space"

"Навчання працівників соціальної сфери має величезне значення на шляху подолання проблеми залежності. Саме соціальні працівники є тим містком , що може допомогти людині з залежністю від азартних ігор зробити крок до лікування та, завдяки ранньому зверненню зменшити негативні наслідки цієї недуги та швидше повернутися до нормального життя" , — зазначає Тетяна Синіцька, керівниця психологічного напряму ГС "Центр відповідальної гри".

Відповідальність бізнесу

Цей та інші навчальні заходи, присвячені проблемам залежності, проходять в Україні в межах комплексного проєкту "Впровадження соціальних послуг для людей з ризиком ігрової залежності", який реалізує ГС "Центр відповідальної гри" за сприяння генерального партнера — компанії FAVBET.

У 2024 році в рамках цього проєкту за підтримки компаній-партнерів в Україні відкрився перший філіал "Простір життя. Life Space" — спеціалізованого центру, що надає допомогу гравцям та їхнім сім’ям у подоланні ігрової залежності, а також формує культуру відповідального ставлення до гри.

Створений у результаті ефективної співпраці громадськості, держави та бізнес-сектору, "Простір життя. Life Space" став важливим кроком у розбудові в Україні комплексної системи допомоги при ігровій залежності, що охоплює просвітницьку роботу, психологічну допомогу та реінтеграцію.

"Ми віримо, що відповідальна гра починається з відповідального ставлення до людей. Саме тому ми підтримуємо ініціативи, які допомагають фахівцям соціальної сфери глибше розуміти суть залежностей і професійно реагувати на виклики. Цей проєкт — важливий крок до створення системної допомоги тим, хто цього справді потребує" , — кажуть у FAVBET.

У компанії наголошують, що прагнуть бачити в Україні цивілізований ринок азартних розваг, де проблему залежності не ховають за заборонами, а створюють реальні механізми запобігання та допомоги на рівні держави й бізнесу.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.