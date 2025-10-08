Онлайн-зустріч RGC з литовськими регуляторами: новий етап у формуванні відповідальної гри в Україні

У вересні 2025 року команда Центру відповідальної гри (RGC) провела онлайн-зустріч з представниками Служби контролю за азартними іграми Міністерства фінансів Литовської Республіки. Експерти зустрілися, щоб обговорити деталі майбутньої поїздки наших фахівців до Литви. Вона запланована на січень 2026 року. Під час розмови сторони обговорили орієнтовну програму візиту та ключові теми: профілактика ігрової залежності, системна допомога людям в групі ризику та впровадження ефективних сервісів підтримки.

Паралельно RGC налагоджує контакти з Міністерством охорони здоров’я Литви. Це важливо для того, щоб майбутні зустрічі були міжгалузевими. Державні, соціальні та медичні інституції зможуть спільно обговорювати проблеми ігрової залежності та визначати ефективні шляхи її подолання.

Міжнародний обмін знаннями — важливий крок у розвитку системи відповідальної гри в Україні

Якщо подивитися на Європу, то там азартні ігри регулюються набагато відкритіше. Державне фінансування наукових досліджень, національні гарячі лінії, обов’язкова звітність компаній і програми психологічної підтримки давно показали свою ефективність. Україна активно вивчає такі підходи і планує впроваджувати їх з урахуванням національного контексту.

З березня до липня 2025 року команда RGC працювала над підготовчим етапом програми міжнародного обміну досвідом. Головним завданням було з'ясувати, як інші країни справляються з проблемою ігрової залежності, які рішення працюють, а які потребують доопрацювання. У фокусі — Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія, Франція, Швеція, Данія, Румунія та Хорватія. Там вже функціонують ефективні механізми захисту гравців, які можна адаптувати для України.

Фото: Shutterstock

Нещодавній саміт SBC Summit Lisbon 2025 дав змогу українським експертам поспілкуватися з міжнародними колегами, обговорити практики профілактики ігрової залежності та побачити, як працюють національні програми підтримки. Зараз RGC активно налагоджує зв'язки з колегами з інших країн, надсилає пропозиції про співпрацю і формує експертні групи для майбутніх робочих візитів. Після поїздки до Литви планується візит до Швеції.

Основна мета української команди — розробка загальнодержавної програми протидії лудоманії. Вона включатиме кілька напрямів: зміни в законодавстві, запуск нових сервісів підтримки гравців, розвиток мережі психологічної допомоги та підготовку спеціалістів. Фахівці кажуть, що без психологів та лікарів, які розуміються на залежностях, ніякі програми не спрацюють.

Як соціально відповідальний бізнес допомагає будувати безпечну індустрію азартних ігор

FAVBET сприяє ініціативі RGC з самого початку. У 2023 компанія підтримала перше національне дослідження у сфері ігрової залежності в Україні, а надалі і проєкти з впровадження соціальних послуг для людей з ризиком ігрової залежності. Уже сьогодні результати цієї роботи втілені у Центрі соціально-психологічної допомоги "Простір життя", де схильні до лудоманії гравці отримують допомогу. Також спеціалісти працюють з їхніми родинами.

Фото: Shutterstock

"Азартні ігри повинні бути безпечними для всіх учасників. Тому підтримка Центру відповідальної гри та впровадження міжнародного досвіду для нас є пріоритетом. Ми прагнемо створити систему, де гравці отримують своєчасну допомогу, психологічну підтримку та доступ до профілактичних ресурсів. Відповідальна гра є фундаментом розвитку нашої індустрії, тому ми й надалі сприятимемо впровадженню таких підходів в Україні" , — коментують у FAVBET.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.