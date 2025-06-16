Онлайн, безкоштовно та повністю анонімно: як працюють онлайн-групи підтримки для близьких

У житті кожної людини бувають складні моменти, коли особливо важливо відчути підтримку та розуміння. Це особливо актуально для близьких, які опинилися поруч із людиною, що переживає кризу — часто вони настільки зосереджуються на чужих проблемах, що забувають про себе.

Онлайн-групи підтримки створені саме для таких людей — щоб допомогти їм зберегти власну рівновагу, навчитися встановлювати здорові межі й не втрачати себе. Адже відповідальна гра — це не лише про гравця, а й про турботу про власний стан і добробут тих, хто поруч.

Підтримка для тих, хто живе поруч із залежністю

Допомогу можна отримати безкоштовно та анонімно, за телефоном гарячої лінії: 0 800 336 105.

Відвідувачі можуть отримати індивідуальну консультацію за попереднім записом за адресою: Київ, вул. Назарівська, 11.

Якщо обирати онлайн формат, то групи проходять щотижня у форматі Zoom, тож приєднатися можна з будь-якої точки України. Участь анонімна, безкоштовна і не обмежена кількістю учасників. Учасники отримують психоосвітню інформацію про співзалежність, працюють із темами особистих меж, навчаються розділяти відповідальність та знаходити власну внутрішню точку опори.

На зустрічах не йдеться про мораль чи осуд. Тут не навчають "як правильно змінити залежного" — натомість допомагають близьким зрозуміти, як зберегти себе.

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Онлайн-групи підтримки — це безпечний простір для розмови, розуміння та навчання. Тут кожен може:

Дізнатися, що таке співзалежність і чому вона настільки виснажлива; Розібратися, чому слова "зупинись" часто не допомагають;

Навчитися розділяти відповідальність — розуміти, де проходить межа між підтримкою і самопожертвою;

Освоїти навички встановлення здорових кордонів — спокійно, з повагою до себе;

Повернути право жити власним життям, а не чужою кризою.

Складова системної підтримки

Запуск онлайн-груп підтримки — частина ширшого процесу побудови в Україні системної допомоги людям з ігровою залежністю.

FAVBET як соціально відповідальна компанія стала Генеральним партнером комплексного проєкту з впровадження в Україні соціальних послуг для людей з ризиком ігрової залежності.

У 2024 році в рамках цього проєкту за підтримки компаній-партнерів в Україні відкрився перший філіал — спеціалізованого центру, що надає допомогу гравцям та їхнім сім’ям у подоланні ігрової залежності, а також формує культуру відповідального ставлення до гри.

"Відповідальна гра — це не лише про свідомий підхід гравців, а й про підтримку їхніх близьких. Тому для нас важливо бути частиною системи допомоги, яка охоплює всю родину. Важливо сьогодні створювати умови, щоб люди отримували шанс повернутися до життя", — зазначають у FAVBET.

Як працює Центр відповідальної гри

Центр відповідальної гри — це про підтримку, обізнаність і реальні дії. Тут допомагають людям, які мають труднощі з азартними іграми, та їхнім рідним. Фахівці Центру консультують, проводять освітні програми й відкривають простори, де кожен може отримати безкоштовну психологічну допомогу.

RGC (Responsible Gambling Center) також об'єднує зусилля держави, бізнесу й громадськості, щоби зменшити шкоду від гральної залежності. Вони запроваджують європейські стандарти, співпрацюють із міжнародними партнерами та просувають культуру відповідальної гри в Україні. Це не просто ініціатива — це зміни, які вже працюють.

Майбутнє відповідальної гри в Україні

У світі відповідальна гра — це не лише правила для гравців. Це система, яка об’єднує бізнес, державу і громаду довкола однієї мети — зменшити шкоду і створити безпечне середовище.

Саме цим шляхом іде Україна. Завдяки зусиллям державних структур, профільних організацій і компаній на кшталт FAVBET, країна створює сучасну інфраструктуру підтримки гравців і їхніх родин. Поки що вона молода, але вже демонструє ефективність — люди із залежністю не стигматизуються, а отримують реальні інструменти підтримки та чіткий шлях повернення до нормального життя.

У світі, де ми часто залишаємося наодинці зі своїми проблемами, але важливо пам’ятати, що ви — не одні. Завжди є місце, де вас почують, де допоможуть побачити світло у темряві й знайти сили для нового початку. Бо справжня підтримка — це не просто слова, це дії, що змінюють життя.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.