Ігри мають бути безпечними: як Україна бореться з ігровою залежністю

Усі ми шукаємо розваг. Хтось ходить у кіно, хтось обирає комп’ютерні ігри, хтось — робить ставки. Азартні ігри — частина сучасної культури та популярне хобі для мільйонів людей. Однак, як і будь-яка розвага, азарт може перетворитися на проблему. Саме тому в усьому світі говорять про відповідальну гру — підхід, який дозволяє людям грати без шкоди для себе та свого оточення.

В Україні також з’явилися спеціалізовані ініціативи, що допомагають людям, які стикаються з ігровою залежністю. Однією із таких є — Центр соціально-психологічної підтримки "Простір життя".

Баланс замість заборон

Коли мова заходить про ігрову залежність, перша реакція — заборонити. Але досвід країн, де азартні ігри були загнані в тінь, показує, що це не вихід. Люди грають все одно, тільки вже без правил, без контролю й без можливості отримати допомогу.

Провальність повної заборони визнали навіть у Таїланді, країні з одними найстаріших та найсуворіших законів проти азартних розваг. Після багатьох років стрімкого зростання нелегальних операторів та організованої злочинності, у січні 2025 року тайський уряд врешті прийняв закон, що легалізував казино в складі розважальних комплексів.

У Європі та світі також вважають, що краща альтернатива повній забороні — відповідальна гра. Тобто коли держава дозволяє, але суворо контролює гральний бізнес, а оператори впроваджують інструменти самоконтролю для гравців. Коли є ліміти, попередження, перевірка віку, а також реальні механізми захисту для тих, хто може опинитися в зоні ризику.

У такому випадку утворюється збалансована система, де гравці мають безпечне середовище для гри, оператори — ринок зі зрозумілими правилами та обмеженнями, а держава — податкові надходження та дієві інструменти впливу.

Міжнародний досвід

В основі світової практики відповідальної гри — підхід, коли ігрові оператори та держава працюють разом, щоб мінімізувати ризики для гравців. Ідея полягає не в тому, щоби заборонити азартні ігри, а в тому, щоб зробити їх безпечними.

За даними міжнародних досліджень, навіть такі прості кроки як встановлення лімітів та запровадження інструментів самоконтролю на ігрових платформах здатні значно зменшити негативні наслідки для гравців.

Так, наприклад, у Британiї дiє GamStop — нацiональна система самообмеження для гравцiв. У Швецiї працює Spelpaus — аналогiчна система, яка забороняє доступ до всiх iгрових сайтiв та офлайн-закладiв на певний термiн. У Канадi активно розвиваються програми GameSense i PlaySmart, якi зосередженi на освiтi, профiлактицi та консультуваннi.

Як це працює в Україні

В Україні за останні роки система теж серйозно змінилася. Сьогодні гральний бізнес працює в легальному полі, раніше — під контролем Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, а з 2025 року — Державного агентства "ПлейСіті".

За цей час було введено обов’язкові ліміти на витрати на гру та тривалість гри, а також створено реєстр осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор. Станом на січень 2025 року він містив відомості щодо 11 593 особи, при чому більш як 95% з них внесли себе у реєстр самостійно, що свідчить — українці довіряють новій системі.

Втім, ліміти не є панацеєю. В першу чергу рушієм безпечних практик гри має бути системна робота, що також включає в себе освітні програми, популяризацію відповідальної гри та підтримку гравців, що зіткнулися з негативними наслідками лудоманії.

Саме тому в 2023 році в Україні стартував комплексний проєкт з впровадження в Україні соціальних послуг для людей з ризиком ігрової залежності, який зосереджується не лише на обмеженнях, але й на системній допомозі людям, які опинилися в групі ризику. Генеральним партнером проєкту виступила компанія FAVBET — один з провідних легальних операторів українського ринку азартних розваг.

Фото: Shutterstock

Це стало логічним продовженням діяльності ГС "Центр відповідальної гри", що розпочалася у 2022 році та включала проведення всеукраїнського дослідження ігрової залежності, розроблення порад для держави, операторів та гравців, напрацювання протоколу лікування лудоманії, що був затверджений МОЗ минулого року. Результатом же нового проєкту стало ухвалення у 2024 році державного стандарту соціально-психологічної реабілітації осіб із ігровою залежністю.

Це — унікальний документ, який вперше на державному рівні закріпив порядок надання соціальних послуг для ігрозалежних. До розробки стандарту долучилися фахівці Міністерства соціальної політики, представники профільної ГС "Центр відповідальної гри", експерти з ментального здоров’я, психологи, а також відповідальні компанії галузі.

" Українська гральна індустрія поступово адаптує кращі світові практики, і подібна залученість операторів у розробку рішень для добробуту гравців — одна з них. Ми свідомі ризиків залежності, тому системно підтримуємо галузеві та державні ініціативи, які сприяють розвитку безпечного ринку азартних розваг у нашій країні ", — розповідають у FAVBET.

Новий стандарт передбачає комплексну оцінку потреб клієнта, індивідуальні плани допомоги, психосоціальну підтримку, сімейне консультування та допомогу в поверненні до повноцінного життя. Окрім регламенту послуг, він також запроваджує чiткi критерiї якостi та етичнi норми роботи з людьми, якi звернулися по допомогу.

Важливо, що ця допомога не буде епізодичною — вона стане частиною системи надання соціальних послуг, яка працює у кожному місті.

"Простiр життя": Новий підхід до подолання ігрозалежності

Фото: Простір життя. Life Space

Одним із перших центрів, який почав працювати за новим стандартом, став київський Центр соціально-психологічної підтримки для людей з ризиком ігрової залежності "Простір життя". У команді закладу підкреслюють, що це не лікарня, де людей з ігровою залежністю сприймають як "пацієнтів", а місце, де вони та їхні родини можуть знайти розуміння та підтримку.

У "Просторi життя" дiє мультидисциплiнарна команда: лікарі, психологи, юристи. Прийом анонiмний i безкоштовний. Також Центр консультує клiєнтiв iз питань самообмеження та допомагає скласти персональний план вiдновлення.

Тут наголошують, що працюють не з "проблемою", а з людиною — допомагають розібратись із причинами залежності, позбутись наслідків та сформувати нові, здорові звички.

" Наші психологи працюють на основі доказових методик, зокрема когнітивно-поведінкової терапії, а також застосовують елементи мотиваційного консультування та групову терапію. Зараз також діють онлайн-зустрічі для родичів та близького оточення людей з ігровою залежністю ", — розповідають у центрі.

За перший рік роботи центр опрацював понад 500 дзвінків на гарячу лінію та провів більш як 900 консультацій. Як розповідають співробітники Центру, найчастіше до "Простору життя" звертаються з такими запитами та проблемами як втрата контролю над грою, значні фінансові втрати, конфлікти в родині, втрата роботи через залежність, а також погіршення емоційного стану, постійне бажання грати.

Фото: Ольга Попова, психологиня Центру соціально-психологічної підтримки "Простір Життя"

" Часто звертаються не лише самі ігрозалежні, а й їхні близькі, які не знають, як правильно змотивувати та підтримати узалежненого, як уникнути співзалежності та встановити здорові межі ", — каже психологиня Центру Ольга Попова.

Спеціально для родичів та друзів, які стикаються з проблемою залежності у близьких, у закладі проводять регулярні зустрічі.

За словами Ольги, ігрова залежність супроводжується депресією, тривожністю, зниженням самооцінки, а тому люди з залежністю часто шукають не лише шляхи відмови від гри, а й способи налагодити внутрішній стан.

Є й клієнти, які звертаються до Центру, щоб отримати мотивацію до змін, але при цьому не готові повністю відмовитися від гри. Вони відчувають внутрішній конфлікт і хочуть зрозуміти, що з ними відбувається, і як рухатися далі.

" Всі звернення унікальні, і ми намагаємось знайти індивідуальний підхід до кожного клієнта. Наша мета — створити безпечне середовище, де кожна людина може відчути підтримку, прийняття і знайти власний шлях до відновлення ", — додає Ольга .

Фото: Простір життя. Life Space

Для клієнтів, що не можуть завітати у Центр особисто, діє гаряча безкоштовна лінія 0800 336 105, де можна отримати консультацію психолога та спланувати подальші кроки щодо лікування. Також у Центрі є дистанційний формат, коли спеціалісти центру працюють із клієнтами за допомогою засобів онлайн-зв’язку.

Майбутнє відповідальної гри

Фото: Простір життя. Life Space

За світовими мірками Україна має дуже молодий ринок азартних розваг. Деякі структури, що розвивались у світі десятиліттями, у нас були створені лише кілька років тому. Однак у цього є перевага, адже ми можемо уникати помилок інших країн та впроваджувати тільки ті міжнародні практики, які мають доведену ефективність.

Сьогодні Україна вперше за багато років має систему, що об’єднує державу, бізнес та громадський сектор навколо проблем лудоманії — впроваджуються стандарти, працюють профільні фахівці, легальні оператори підтримують ініціативи й не уникають відповідальності.

У FAVBET погоджуються, що баланс цієї взаємодії ще не завжди ідеальний. "Але це — найкраща альтернатива заборонам, які заганяють ринок в тінь та ігнорують потреби гравців, яким може бути потрібна допомога", — кажуть у компанії.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.